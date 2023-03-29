Многодетные и без "брони". На что жаловались мобилизованные краевому омбудсмену

Решения призывных комиссий иногда ставили в тупик Бориса Ларина

29 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: t.me/n_oskina22

Почти 100 обращений, связанных с жалобами на мобилизацию, поступило уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину в 2022 году. Жителей возмущало, когда в армию забирали многодетных отцов и не проводили военно-врачебную комиссию в военкоматах. Также мобилизованные и их родственники жаловались на условия размещения, организацию питания и медпомощи в учебных центрах, экипировку и прохождение военной подготовки. Ларин утверждает, что смог помочь в ряде случаев. Подробности некоторых историй приводятся в годовом докладе омбудсмена, с которым он выступит на мартовской сессии АКЗС. Amic.ru изучил документ и выбрал самые интересные факты.

Игнорирование документов

Жители жаловались омбудсмену, что любая информация от мобилизованных, которую они передавали в военкомат, никак не учитывалась. Это состав семьи, состояние здоровья. Кстати, не принимали и подтверждающие эти факты документы.

Например, жительница Мамонтовского района не соглашалась с призывом на военную службу по мобилизации её супруга. Женщина рассказала, что муж явился на призывной пункт и в этот же день его отправили в военный учебный центр в Омск. При этом ему 47 лет, он перенёс несколько тяжёлых заболеваний, постоянно принимает лекарства. Кроме того, правая рука мобилизованного имеет дефект, который мешает пользоваться оружием. В итоге после просьбы омбудсмена краевая призывная комиссия отменила своё решение.

Как считать многодетность

Несколько историй связано с многодетными отцами. Всего омбудсмену пришло девять таких обращений.

Так, жительница Первомайского района попросила отменить призыв на службу по мобилизации её супруга. Женщина рассказала, что у неё с мужем есть трое несовершеннолетних детей, содержит семью супруг. Аналогичная проблема возникла у барнаульской семьи. Здесь ситуация осложнялась ещё и тем, что мужчина был отцом только двоих из четверых воспитывающихся в семье детей. Так как оформление опеки начали после старта частичной мобилизации, призывная комиссия отказалась менять своё первоначальное решение. Но когда к ситуации подключился омбудсмен, "глава семьи и единственный кормилец вернулся домой".

Минобороны в ходе мобилизации уточнило: право на отсрочку от призыва имеют отцы троих детей до 16 лет, а не только указанные в законе отцы четверых детей. После того как Ларин довёл информацию до регионального правительства и военного комиссариата, "удалось помочь всем обратившимся".

Бронь или не бронь

Были жалобы и от граждан, рабочие места которых уже после призыва были включены в перечень должностей, подлежащих бронированию. По таким вопросам к Ларину обращалось, в частности, руководство завода "Сибэнергомаш – БКЗ" и работники других предприятий края. Мобилизованных отказывались возвращать домой, если их призвали до появления разъяснений Генштаба ВС РФ. Чем завершились эти истории, в докладе уполномоченного не уточняется.

Отпуск по болезни на полгода

Мобилизованные и их родственники жаловались Ларину на условия размещения, организацию питания и медпомощи, экипировку и организацию прохождения военной подготовки в учебных центрах.

Только после вмешательства омбудсмена Омской области Ирины Касьяновой оказали медпомощь барнаульцу, который травмировал руку в омском учебном центре. Пострадавшему мобилизованному дали отпуск по болезни и освободили от физподготовки на полгода.

АГС и не только

В числе других жалоб от военнослужащих Ларин назвал проблемы с получением региональных мер соцподдержки мобилизованных и их семей. Напомним, что алтайские мобилизованные получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Поступали омбудсмену и единичные обращения о замене военной службы на альтернативную гражданскую в рамках мобилизации. Какое решение приняли по этим обращениям, неизвестно.

Солдаты, пропавшие без вести

К омбудсмену обратились 26 жителей края с просьбой помочь найти военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения СВО либо оказавшихся в плену.

Так, жительница Советского района сообщала, что её муж участвовал в бою в Херсонской области, сослуживцы видели, как его ранили, но не смогли вывести из зоны боевых действий. Женщина получала фото с украинских номеров телефонов, подтверждающие, что её муж жив. По горячей линии Министерства обороны ей сообщили, что пока в списках военнопленных её муж не числится. Информация была направлена федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой. 4 ноября 2022 года стало известно, что военнослужащий вернулся из плена.

Всего, по информации Бориса Ларина, из плена вернулись четверо земляков (на сайте уполномоченного указано другое число: шесть, – прим. ред.), пятеро разыскиваемых погибли. Ещё по 16 обращениям работа продолжается.

Сколько длилась мобилизация

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. В Алтайском крае она завершилась к 1 ноября. В регионе прекратили готовить и выдавать повестки. "Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", – поясняли в правительства края.