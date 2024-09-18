Многодетные семьи Алтайского края начали получать специальные удостоверения

Пока выдают лишь печатные удостоверения, но скоро они появятся и в электронном виде

18 сентября 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Отец и ребенок / Фото: unsplash.com

16 сентября 2024 года Министерство социальной защиты Алтайского края начало выдавать бумажные удостоверения единого образца многодетным семьям. Этот документ будет действовать на всей территории России и позволит им ежегодно не подтверждать свой статус. Об этом рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина на пресс-конференции 17 сентября.

Удостоверение выдается бессрочно. Документ могут получить как мать, так и отец. Если же они развелись, то удостоверение выдается родителю, с которым проживают все дети. Чтобы оформить удостоверение, нужно прийти в МФЦ либо в управление соцзащиты по месту жительства и написать соответствующее заявление.

С собой придется взять паспорт, фотографию размером 3x4 см, свидетельства о рождении детей, документ о заключении брака и справку о статусе многодетной семьи. Если в семье есть дети до 18 лет (и младше 23 лет), то нужна и справка, которая подтверждает, что они учатся в техникумах или колледжах очно.

"Мы начали выдавать удостоверения только с понедельника, еще статистики по выданным документам никакой вам не сообщу. Но мы призываем всех, кто желает получить документ, сделать это. У всех на руках справка о многодетной семье. Она действует. Но теперь для получения бесплатного питания для учеников 5-11 классов и других льгот не надо каждый год приходить в социальную защиту, подтверждать статус многодетной семьи. У семьи всегда теперь есть удостоверение. И папа, и мама могут его предъявить в любой орган", – отметила Оськина.

Решение о выдаче удостоверения Минсоцзащиты принимает в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления. При этом получившие удостоверение обязаны извещать управление обо всех изменениях в составе семьи.

Кроме того, с 1 октября 2024 года стартует и внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи. Пока что оно будет проходить в пилотном режиме, потому что организаций, где его смогут считать, пока не хватает, сказала Оськина. В случае оформления электронного удостоверения оно поступит в личные кабинеты на портале госуслуг обоим родителям – специально обращаться за ним будет не нужно.

Родители троих детей и более на портале получат QR-коды, которые смогут показывать в общественном транспорте, музеях, парках или в других общественных местах. При этом можно будет получить как электронное, так и бумажное удостоверение. На данный момент по внедрению электронного удостоверения еще идет подготовительная работа, пополняется электронный реестр многодетных семей, отметила министр.

Напомним, что с 2024 года в Алтайском крае начали действовать сразу несколько мер поддержки многодетных семей. Это 30%-я компенсация оплаты услуг ЖКХ, бесплатное одноразовое горячее питание в школах, колледжах и техникумах по очной форме, бесплатное посещение краевых и муниципальных музеев, парков и выставок, бесплатный проезд для школьников муниципальным транспортом в течение учебного года. Также с 2024 года изменился краевой закон о многодетных семьях. Если раньше они получали льготы до достижения старшим ребенком 18 лет, то сейчас их предоставляют, если старшему не исполнилось 23 лет и он учится очно (и до 18 лет, если не учится очно).