Многодетные семьи Алтайского края начали получать специальные удостоверения
Пока выдают лишь печатные удостоверения, но скоро они появятся и в электронном виде
18 сентября 2024, 06:15, Антон Дегтярев
16 сентября 2024 года Министерство социальной защиты Алтайского края начало выдавать бумажные удостоверения единого образца многодетным семьям. Этот документ будет действовать на всей территории России и позволит им ежегодно не подтверждать свой статус. Об этом рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина на пресс-конференции 17 сентября.
Удостоверение выдается бессрочно. Документ могут получить как мать, так и отец. Если же они развелись, то удостоверение выдается родителю, с которым проживают все дети. Чтобы оформить удостоверение, нужно прийти в МФЦ либо в управление соцзащиты по месту жительства и написать соответствующее заявление.
С собой придется взять паспорт, фотографию размером 3x4 см, свидетельства о рождении детей, документ о заключении брака и справку о статусе многодетной семьи. Если в семье есть дети до 18 лет (и младше 23 лет), то нужна и справка, которая подтверждает, что они учатся в техникумах или колледжах очно.
"Мы начали выдавать удостоверения только с понедельника, еще статистики по выданным документам никакой вам не сообщу. Но мы призываем всех, кто желает получить документ, сделать это. У всех на руках справка о многодетной семье. Она действует. Но теперь для получения бесплатного питания для учеников 5-11 классов и других льгот не надо каждый год приходить в социальную защиту, подтверждать статус многодетной семьи. У семьи всегда теперь есть удостоверение. И папа, и мама могут его предъявить в любой орган", – отметила Оськина.
Решение о выдаче удостоверения Минсоцзащиты принимает в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления. При этом получившие удостоверение обязаны извещать управление обо всех изменениях в составе семьи.
Кроме того, с 1 октября 2024 года стартует и внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи. Пока что оно будет проходить в пилотном режиме, потому что организаций, где его смогут считать, пока не хватает, сказала Оськина. В случае оформления электронного удостоверения оно поступит в личные кабинеты на портале госуслуг обоим родителям – специально обращаться за ним будет не нужно.
Родители троих детей и более на портале получат QR-коды, которые смогут показывать в общественном транспорте, музеях, парках или в других общественных местах. При этом можно будет получить как электронное, так и бумажное удостоверение. На данный момент по внедрению электронного удостоверения еще идет подготовительная работа, пополняется электронный реестр многодетных семей, отметила министр.
Напомним, что с 2024 года в Алтайском крае начали действовать сразу несколько мер поддержки многодетных семей. Это 30%-я компенсация оплаты услуг ЖКХ, бесплатное одноразовое горячее питание в школах, колледжах и техникумах по очной форме, бесплатное посещение краевых и муниципальных музеев, парков и выставок, бесплатный проезд для школьников муниципальным транспортом в течение учебного года. Также с 2024 года изменился краевой закон о многодетных семьях. Если раньше они получали льготы до достижения старшим ребенком 18 лет, то сейчас их предоставляют, если старшему не исполнилось 23 лет и он учится очно (и до 18 лет, если не учится очно).
06:58:15 18-09-2024
Пропуск в женскую баню ?
07:30:03 18-09-2024
Ну это же теперь... Да!!!!
Теперь то с удостоверениями!? Жизнь пойдет совсем по другому!!?
Раньше, без удостоверения...? Что за жизнь!?
А теперь то! Жизнь только начинается!!!
Ура! товарищи!
09:13:26 18-09-2024
И коробку презервативов, да?
09:36:06 18-09-2024
Ух и заживём теперича
11:06:30 18-09-2024
Многодетные ,это ещё не три,а больше?
11:09:29 18-09-2024
как мне жить когда вокруг одни льготники? вы со своими преференциями уже достали.
11:26:20 18-09-2024
Новость не достоверная. При мне звонила многодетная во все инстанции, ей сказали такая услуга не оказывается
11:36:12 18-09-2024
Недостоверная информация. При мне многодетная сотрудница звонила в МФЦ, соцзащиту и т.д. Там сказали, что удостоверения не выдают!