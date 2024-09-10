Меру поддержки приурочат к одному из праздников

10 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В России в ближайшее время может появиться новая мера поддержки для многодетных семей. На официальном сайте Кремля опубликовали список поручений Владимира Путина российскому правительству. Одно из них посвящено новой выплате для многодетных семей, которую президент предлагает учредить.

О том, что за выплата для многодетных семей может появиться в России, какой будет ее размер и кто сможет ее получить, – в материале amic.ru.

1 Что за выплату для многодетных семей поручил ввести Владимир Путин? Пока известно очень мало. В списке поручений указано, что это должна быть ежегодная выплата многодетным семьям, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Этот праздник в России ежегодно отмечают 8 июля. Соответственно, если выплату введут, то каждый год примерно к этому сроку многодетные семьи будут получать деньги.

2 Кому именно будут положены эти выплаты? Известно лишь, что это будут выплаты для многодетных семей. В России многодетными считаются семьи, где воспитывают трех и более детей.

3 Как оформить выплаты многодетным? Пока никакой информации об этом нет. Стоит дождаться подробностей, которые начнут появляться по мере того, как поручение Владимира Путина будут исполнять.

4 Сколько в рублях будут платить многодетным семьям? О том, каким будет размер ежегодной выплаты многодетным семьям, пока нет никакой информации.

5 Когда станут известны подробности о выплатах многодетным семьям? В поручении, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, указан крайний срок 1 декабря 2024 года. К этой дате правительство должно проработать инициативу и отчитаться перед президентом. Очевидно, к тому моменту уже будут ясны подробности о новой выплате.