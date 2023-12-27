Многодетные семьи избавят от ассоциаций с плохой жизнью и неблагополучием
Семьи с несколькими детьми должны стать образом будущего России
27 декабря 2023, 13:14, ИА Амител
В России необходимо создать условия, которые не позволят семьям переходить в категорию неблагополучных, рассказала "Парламентской газете" вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.
Кузнецова подчеркнула, что семьи должны стать самостоятельными и не зависеть ни от каких форм поддержки. Именно на это и должна быть направлена семейная политика.
"Для меня очень важно, чтобы образ многодетной семьи очистился от таких примесей, как неблагополучие и асоциальность", – отметила она.
По мнению Кузнецовой, образ семьи с несколькими детьми – это образ будущего России. Более того, многодетность всегда была традицией в стране.
"Даже в послевоенные годы, когда была разрушена инфраструктура, не говорю уже о людских потерях, коэффициент рождаемости в стране был 5,1. Сейчас это 1,4. Эти традиционные ценности делают сильной всю страну", – указала экс-омбудсмен.
По ее словам, сегодня цель – проанализировать все меры поддержки и задать приоритеты.
Ранее президент России Владимир Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей.
13:22:24 27-12-2023
послевоенные годы, коэффициент рождаемости в стране был 5,1. Сейчас это 1,4. --- не было контрацептивов, баба моя рассказывала, что деду нужно было любви, поди откажи, вот она и рожала каждые 2 года. 3 ребенка умерло в младенчестве, всего детей 7 . Почти 8 лет беременной ходить, а дом-скотину-огород никто не отменял. В 40 лет выглядела на 60.
13:37:21 27-12-2023
Гость (13:22:24 27-12-2023) послевоенные годы, коэффициент рождаемости в стране был 5,1... Так это... вакцины-то для детей у нас завезли в край, или так и нет? По Подмосковью вон коклюш гуляет, намедни девочка писала - у ребенка девятимесячного 39 неделю уже, скорая в больницу не везет - мест нет, и коклюш в больницах. В принципе, понятно, зачем так активно агитируют рожать по 8 детей, с такими-то вводными. Может, пара и выживет, как в войну. Мы же именно к таким подвигам стремимся.
13:26:40 27-12-2023
За 2018 год Кузнецова заработала 6 507 198 рублей. Доход её супруга за тот же период составил 1 436 158 рублей. В собственности Анны Кузнецовой находится земельный участок площадью 800 м² и жилой дом площадью 140,8 кв. м[388]. Да с такими входными данными я и 10 детей завел.
13:31:12 27-12-2023
Гость (13:26:40 27-12-2023) Да с такими входными данными я и 10 детей завел... Ага. за деньги кто хош сможет)))
14:02:45 27-12-2023
Гость (13:26:40 27-12-2023) За 2018 год Кузнецова заработала 6 507 198 рублей. Доход её ... При такой зарплате, если сильно не бухать можно избавятся от ассоциаций ассоциаций с плохой жизнью и неблагополучием
13:36:26 27-12-2023
Они все знают и понимают, но нужно что-то говорить, чтобы сохранить место и зарплату в 6 507 198 рублей по ценам 2018 года
15:01:24 27-12-2023
Представьте себе: начнут по 8 детей рожать, а там памперсы, пеленки производить надо. а на это всё дикие спросы пошли, материала для производства не хватает, в торговых точках товар заканчивается, цены взвинчиваются...а потом ещё и детское питание, яблочные пюре... яблоки дорожают.... поликлиник нет, ремонтов нет, оборудования нет, а очереди, что дети зимой на улице стоят, т.к. толкучка... врачей не хватает, т.к. работать некому. образование упало, а нормальные врачи уезжают за границу, где к ним по-человечески относятся и платят справедливую зарплату. а дальше школы, кредиты на школьную форму, обучение и прочее... и на всё это цены поднимаются, т.к. спрос есть, а с предложением не успевают....и вот уже школы имеют классы не АБВГ, а вплоть до Я и по 50-60 учеников в классе! А учителей не хватает..... а всё начиналось с яиц, гречки и сахара...
16:01:08 27-12-2023
врачей не хватает, т.к.------- т.к. они тоже рожают без конца, учителя тоже, воспитатели, сотрудницы банков, супермаркетов...😦 короче, лучше не надо😁