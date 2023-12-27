Многодетные семьи избавят от ассоциаций с плохой жизнью и неблагополучием

Семьи с несколькими детьми должны стать образом будущего России

27 декабря 2023, 13:14, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

В России необходимо создать условия, которые не позволят семьям переходить в категорию неблагополучных, рассказала "Парламентской газете" вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что семьи должны стать самостоятельными и не зависеть ни от каких форм поддержки. Именно на это и должна быть направлена семейная политика.

"Для меня очень важно, чтобы образ многодетной семьи очистился от таких примесей, как неблагополучие и асоциальность", – отметила она.

По мнению Кузнецовой, образ семьи с несколькими детьми – это образ будущего России. Более того, многодетность всегда была традицией в стране.

"Даже в послевоенные годы, когда была разрушена инфраструктура, не говорю уже о людских потерях, коэффициент рождаемости в стране был 5,1. Сейчас это 1,4. Эти традиционные ценности делают сильной всю страну", – указала экс-омбудсмен.

По ее словам, сегодня цель – проанализировать все меры поддержки и задать приоритеты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил возродить традицию рожать россиянам по 7-8 детей.