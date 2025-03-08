"Многое в жизни держится именно на вас". Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент пожелал женщинам успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго

08 марта 2025, 11:44, ИА Амител

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. Повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием", – отметил глава государства.

Он пожелал дамам успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Напомним, с 8 Марта также уже поздравили мэр Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.