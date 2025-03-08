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"Многое в жизни держится именно на вас". Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент пожелал женщинам успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго

08 марта 2025, 11:44, ИА Амител

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. Повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием", – отметил глава государства.

Он пожелал дамам успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Напомним, с 8 Марта также уже поздравили мэр Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Комментарии 6

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Гость

12:45:04 08-03-2025

Спасибо за +5 лет

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Гость

18:12:46 08-03-2025

Гость (12:45:04 08-03-2025) Спасибо за +5 лет ... От души пожалуйста!

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Гость

14:46:24 08-03-2025

А 8 марта не Ленин, часом, придумал? )))

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Элен без ребят

19:19:31 08-03-2025

Гость (14:46:24 08-03-2025) А 8 марта не Ленин, часом, придумал? )))... нет

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Константин

22:57:31 08-03-2025

Гость (14:46:24 08-03-2025) А 8 марта не Ленин, часом, придумал? )))... из Америки все зло

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Гостья

18:52:52 08-03-2025

"Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. ////////////////// А мы хотим, чтобы многое держалось не на нас, а на вас!

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