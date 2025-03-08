"Многое в жизни держится именно на вас". Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Президент пожелал женщинам успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго
08 марта 2025, 11:44, ИА Амител
Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. Повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием", – отметил глава государства.
Он пожелал дамам успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Напомним, с 8 Марта также уже поздравили мэр Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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12:45:04 08-03-2025
Спасибо за +5 лет
18:12:46 08-03-2025
Гость (12:45:04 08-03-2025) Спасибо за +5 лет ... От души пожалуйста!
14:46:24 08-03-2025
А 8 марта не Ленин, часом, придумал? )))
19:19:31 08-03-2025
Гость (14:46:24 08-03-2025) А 8 марта не Ленин, часом, придумал? )))... нет
22:57:31 08-03-2025
Гость (14:46:24 08-03-2025) А 8 марта не Ленин, часом, придумал? )))... из Америки все зло
18:52:52 08-03-2025
"Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. ////////////////// А мы хотим, чтобы многое держалось не на нас, а на вас!