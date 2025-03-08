Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с 8 Марта. Видео

Губернатор пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и исполнения всех желаний

08 марта 2025, 09:31, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жительниц региона с 8 Марта. Поздравление политик опубликовал во "ВКонтакте".

"Дорогие женщины Алтайского края! От всего сердца поздравляю с праздником весны и любви, Международным женским днем. Вы вдохновляете нас, мужчин, своей красотой и очарованием, создаете уют и тепло в наших семьях, и при этом вы так много успеваете – и в профессиональной деятельности, и в общественной жизни, и в творчестве. Вы излучаете свет и доброту. Вы дарите миру жизнь, воспитываете детей, являетесь опорой и надежным тылом для своих мужчин, помогая им достигать самых высоких и сложных целей. Ваша мудрость, терпение и поддержка просто бесценны", – отметил глава региона.

Отдельно Виктор Томенко обратился к женщинам, родные и близкие которых защищают Родину в ходе спецоперации. "Спасибо вам за безграничное терпение, мужество и мудрость", – сказал губернатор.

Напоследок он пожелал жительницам региона счастья, здоровья, любви и исполнения всех желаний.

До этого с 8 Марта также поздравил глава Барнаула Вячеслав Франк. Градоначальник пожелал жительницам краевой столицы крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также поблагодарил их за душевную теплоту, семейный уют и вклад в развитие города.