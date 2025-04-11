Многоквартирный дом загорелся в алтайском райцентре из-за печи
Пострадавших нет
11 апреля 2025, 10:31, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Пожар потушили в многоквартирном доме в райцентре Целинного района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
На месте работали шесть специалистов и две автоцистерны.
Огонь повредил обрешетку кровли и утеплитель вокруг печной трубы в квартире. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи", – указали в ведомстве.
Всего в крае за 10 апреля потушили 49 пожаров, в том числе четыре – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.
Ранее сообщили, что в 2025 году в зону лесных пожаров могут попасть более тысячи населенных пунктов Алтайского края.
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