Многоквартирный дом загорелся в алтайском райцентре из-за печи

Пострадавших нет

11 апреля 2025, 10:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Пожар потушили в многоквартирном доме в райцентре Целинного района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

На месте работали шесть специалистов и две автоцистерны.

Огонь повредил обрешетку кровли и утеплитель вокруг печной трубы в квартире. Пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи", – указали в ведомстве.

Всего в крае за 10 апреля потушили 49 пожаров, в том числе четыре – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.

Ранее сообщили, что в 2025 году в зону лесных пожаров могут попасть более тысячи населенных пунктов Алтайского края.