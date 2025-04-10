Мужчина погиб при пожаре в алтайском поселке

В качестве предварительной причины случившегося называют неосторожность при курении

10 апреля 2025, 14:51, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в поселке Мирном Зонального района, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в одной из квартир. Там горели вещи, стены и потолочное перекрытие. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади около 15 кв. м.

"Обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

9 апреля в селе Нижнеозерное Усть-Пристанского района мужчина получил ожоги рук при пожаре в частном доме.