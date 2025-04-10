Мужчина погиб при пожаре в алтайском поселке
В качестве предварительной причины случившегося называют неосторожность при курении
10 апреля 2025, 14:51, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в поселке Мирном Зонального района, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в одной из квартир. Там горели вещи, стены и потолочное перекрытие. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади около 15 кв. м.
"Обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.
9 апреля в селе Нижнеозерное Усть-Пристанского района мужчина получил ожоги рук при пожаре в частном доме.
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