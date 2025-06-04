Многомиллиардную трассу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" достроят в 2026 году

После завершения работ дорога станет одной из самых современных в Алтайском крае

04 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Ремонт дороги до "Бирюзовой Катуни" / Фото: Минтранс Алтайского края

Дорогу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" полностью отремонтируют в 2026 году. В настоящий момент основной комплекс работ ведется на участке с 7-го по 15-й километр. Всего на реконструкцию трассы потратят за несколько лет около четырех миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян. После реконструкции дорога от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" станет одной из самых современных в регионе.

Сейчас дорожники проводят работы по устройству асфальтобетонного покрытия и смотровой площадки, которая будет оборудована парковками и пешеходными дорожками. Также возведен автомобильный мост через реку Большая Бирюкса протяженностью порядка 19 метров. Осталось уложить асфальтовое покрытие, установить барьерное ограждение, знаки и нанести разметку.

По данным регионального Минтранса, параллельно ведется работа по строительству пешеходного моста. Его длина составит 53 метра. Уже готова первая из четырех опор будущей переправы, остальные элементы готовятся к монтажу. Проект реализуется в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка составляет 1,5 миллиарда рублей.