Многомиллиардную трассу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" достроят в 2026 году
После завершения работ дорога станет одной из самых современных в Алтайском крае
04 июня 2025, 08:15, ИА Амител
Дорогу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" полностью отремонтируют в 2026 году. В настоящий момент основной комплекс работ ведется на участке с 7-го по 15-й километр. Всего на реконструкцию трассы потратят за несколько лет около четырех миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян. После реконструкции дорога от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" станет одной из самых современных в регионе.
Сейчас дорожники проводят работы по устройству асфальтобетонного покрытия и смотровой площадки, которая будет оборудована парковками и пешеходными дорожками. Также возведен автомобильный мост через реку Большая Бирюкса протяженностью порядка 19 метров. Осталось уложить асфальтовое покрытие, установить барьерное ограждение, знаки и нанести разметку.
По данным регионального Минтранса, параллельно ведется работа по строительству пешеходного моста. Его длина составит 53 метра. Уже готова первая из четырех опор будущей переправы, остальные элементы готовятся к монтажу. Проект реализуется в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка составляет 1,5 миллиарда рублей.
"В этом году мы приступим к реконструкции еще одного участка – с нулевого по седьмой километр. Завершить работы планируется в 2026-м. Таким образом, вся трасса Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" будет приведена в нормативное состояние", – отметил Андрей Подолян.
08:43:08 04-06-2025
Дорога реально красивая и, похоже, добротно делается. Но трасса от Бийска до Алтайского все портит.
08:55:13 04-06-2025
Строитель (08:43:08 04-06-2025) Дорога реально красивая и, похоже, добротно делается. Но тра... Нормальная там трасса, тем более с Белокурихи и до Манжерока быстрее скататься можно
09:09:45 04-06-2025
отлично что будет дополнительная трасса для поездки в манжерок
09:25:57 04-06-2025
Чем больше дорог, тем лучше, есть выбор по какой ехать.
10:37:42 04-06-2025
Про остальные дороги (направления) Алтайского края, только не забывайте. А то у нас в крае всего две дороги: в Новосибирск и Горный Алтай, остальных как будто и нет.
19:12:17 04-06-2025
Самая современная 😁 а Чуйский трак так из прошлого века как только не обоснуют баснословные суммы денег и при этом всего 2 полосы как в прошлом веке. 1,5 млрд за 7 км
22:16:50 04-06-2025
Гость (10:37:42 04-06-2025) Про остальные дороги (направления) Алтайского края, только н... Не только ! Еще очень хорошая трасса А322
09:07:37 05-06-2025
А до Алтайского дорога есть ?
20:21:47 05-06-2025
Всех нужно заставить работать а не болтатся. Кому нужена эта бирюзоаая катунь. Посмотрите что за дороги к райцентрам и селам ужас?