Мобильная приёмная группа появится у Виктора Томенко
Она будет выезжать на места и реагировать на обращения жителей региона
18 мая 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мобильная приёмная губернатора появится в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко.
Основной задачей группы будет оперативное реагирование на обращения, поступающие на имя главы региона. Она будет выезжать на места и принимать меры по защите прав граждан.
В состав мобильной группы войдут представители администрации и правительства. Пофамильный список должен будет утвердить Виктор Томенко.
Ответственным лицам доверят контроль за исполнением губернаторских поручений. Информацию о деятельности нового органа будут публиковать на правительственном сайте и соцсетях.
12:54:15 18-05-2023
А в городских маршрутках в час-пик они то же будут ездить, контролировать , сколько пассажиров18+1 или в три раза больше?
13:09:43 18-05-2023
Тогда зачем эта непонятная организация ЦУР, так то по указу президента ее создавали?
14:58:52 18-05-2023
Нужно было попасть на прием. В интернет приемной опция не работала только номер телефона для записи, по которому никто не брал трубку. Сделал письменное обращение с вопросом как записаться на прием если по телефону не отвечают. Мне ответили, что приезжайте по такому то адресу к такой то стеночке и читайте как записаться на прием или звоните по такому то телефону. И пишут мне тот самый злополучны номер по которому никто трубку не берет. Молодцы ребята!
15:40:12 18-05-2023
Не слышно, чтобы нынешний губернатор вел прием граждан как это делали его предшественники.
14:56:34 22-05-2023
Гость (15:40:12 18-05-2023) Не слышно, чтобы нынешний губернатор вел прием граждан как ... он всегда их ввёл, плохо следите просто...