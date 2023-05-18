Мобильная приёмная группа появится у Виктора Томенко

Она будет выезжать на места и реагировать на обращения жителей региона

18 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мобильная приёмная губернатора появится в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко.

Основной задачей группы будет оперативное реагирование на обращения, поступающие на имя главы региона. Она будет выезжать на места и принимать меры по защите прав граждан.

В состав мобильной группы войдут представители администрации и правительства. Пофамильный список должен будет утвердить Виктор Томенко.

Ответственным лицам доверят контроль за исполнением губернаторских поручений. Информацию о деятельности нового органа будут публиковать на правительственном сайте и соцсетях.