Мокрый снег с дождем и потепление до +7 градусов ожидается в Алтайском крае 11 ноября

На дорогах сохранится сильная гололедица

11 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая погода с небольшими осадками установится в Алтайском крае днем 11 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +2...+7 градусов. В отдельных районах ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами будет скользко. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут до 4 градусов тепла. Преимущественно без осадков, гололедица, скорость ветра до 7 м/с.

10 ноября в краевом Минздраве рассказали, что с начала месяца из-за гололеда покалечились и обратились в травмпункт 1215 человек, из них 911 случаев пришлись на Барнаул.