Молебен в память о жертвах ДТП провели в Бийске

Иерей рассказал школьникам, насколько опасны дороги

17 ноября 2024, 12:57, ИА Амител

Молебен в Бийске / Фото: t.me/gibdd22_biysk

В преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в православной школе, названной в честь праведного Иоанна Кронштадтского, в городе Бийске прошли тематические мероприятия. Об этом сообщили в местном управлении МВД России.

За последние десять месяцев на территории, находящейся под контролем управления, произошло 264 аварии. В результате этих происшествий 363 человека получили травмы различной степени тяжести, а 15 – погибли. В 45 случаях участниками ДТП стали дети.

Иерей Димитрий Камбалин провел беседу с учениками, рассказав им о том, насколько опасны дороги и как важно строго соблюдать правила дорожного движения. Старший инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции Наталья Шлейник подробно описала ситуации, которые могут возникнуть на проезжей части, а также дорожные "ловушки". После этого был проведен молебен в память об упокоении душ погибших в ДТП.