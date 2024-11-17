Молебен в память о жертвах ДТП провели в Бийске
Иерей рассказал школьникам, насколько опасны дороги
17 ноября 2024, 12:57, ИА Амител
В преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в православной школе, названной в честь праведного Иоанна Кронштадтского, в городе Бийске прошли тематические мероприятия. Об этом сообщили в местном управлении МВД России.
За последние десять месяцев на территории, находящейся под контролем управления, произошло 264 аварии. В результате этих происшествий 363 человека получили травмы различной степени тяжести, а 15 – погибли. В 45 случаях участниками ДТП стали дети.
Иерей Димитрий Камбалин провел беседу с учениками, рассказав им о том, насколько опасны дороги и как важно строго соблюдать правила дорожного движения. Старший инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции Наталья Шлейник подробно описала ситуации, которые могут возникнуть на проезжей части, а также дорожные "ловушки". После этого был проведен молебен в память об упокоении душ погибших в ДТП.
14:24:33 17-11-2024
- " После этого был проведён молебен в память об упокоении душ погибших в ДТП." Попы должны знать, что умершие в их молебнах не нуждаются, ибо у Бога сказано - пришел их праха в ныне существующий Ад, ушел в прах, до дня Воскресенья. после чего, они будут под правлением Бога. Как скоро это произойдет? Это зависит от временного правителя этого мира, когда он обанкротится в споре с Богом о постройке Бытия лучше Божьего Рая. Попы всеми силами изворачиваются, лезя в политику в приближение этого дня.
07:42:06 18-11-2024
Отец Димитрий - протоиерей