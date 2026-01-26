Молодая невеста Лепса заявила о разрыве отношений с певцом

Сам Григорий Лепс одновременно с экс-невестой пост о расставании не публиковал

Невеста в певцом / Фото: соцсети Авроры Кибы

19-летняя студентка Аврора Киба подтвердила разрыв помолвки с 63-летним народным артистом России Григорием Лепсом и рассказала о причинах расставания. Информация о том, что певец снова свободен, появилась после того, как журналисты заметили Кибу в одном из московских ночных клубов на концерте Сергея Шнурова. Девушка в мини-юбке сидела на шее у 40-летнего мужчины и подпевала песням рок-музыканта, сообщает издание Voice.

Спустя примерно полчаса после публикаций о расставании одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса Аврора вышла на связь с подписчиками и подтвердила разрыв. В личном блоге она разместила черно-белую фотографию, на которой улыбается, глядя в глаза Лепсу, а тот в шутку угрожает ей. В тексте Киба отметила, что на их общем пути было много хорошего, поблагодарила за теплые воспоминания, подчеркнула, что расставание прошло без драмы и с взаимным уважением, и добавила, что они останутся близкими людьми, но пойдут разными дорогами.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей. В комментариях одни вспоминали строку из песни Полины Гагариной "Спектакль окончен. Happy end…", другие удивлялись, когда пара вообще успела сложиться, шутили о возможном контракте или "повышении прайса" Лепса, а также писали: "Подписалась – отписываюсь".

Сам Григорий Лепс одновременно с экс-невестой пост о разрыве не публиковал. В его блоге в это время появились записи, посвященные дню рождения Владимира Высоцкого.

Аврора Киба впервые появилась на публике с Григорием Лепсом в июне 2024 года. Тогда певец представил девушку как свою невесту и дарил ей дорогие украшения. На вопросы журналистов о свадьбе он отвечал в шутливой форме, заявляя, что соберет родных и друзей на Красной площади, назвав ее лучшим местом в Москве. В конце декабря Киба рассказывала, что торжество на 700 гостей обойдется слишком дорого, и в непростое время, по ее словам, неуважительно тратить такие суммы, поэтому свадьбу решили отложить, пока не удастся накопить средства.

Ранее Аврора Киба также оказалась вовлечена в судебный спор после иска Виктории Бони. Поводом стали обвинения в эскорте, на которые обиделась телеведущая. Дело из Кузьминского суда Москвы было перенаправлено в другую инстанцию из-за ошибки в адресе проживания ответчицы.