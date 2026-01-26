Молодая невеста Лепса заявила о разрыве отношений с певцом
Сам Григорий Лепс одновременно с экс-невестой пост о расставании не публиковал
26 января 2026, 07:16, ИА Амител
19-летняя студентка Аврора Киба подтвердила разрыв помолвки с 63-летним народным артистом России Григорием Лепсом и рассказала о причинах расставания. Информация о том, что певец снова свободен, появилась после того, как журналисты заметили Кибу в одном из московских ночных клубов на концерте Сергея Шнурова. Девушка в мини-юбке сидела на шее у 40-летнего мужчины и подпевала песням рок-музыканта, сообщает издание Voice.
Спустя примерно полчаса после публикаций о расставании одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса Аврора вышла на связь с подписчиками и подтвердила разрыв. В личном блоге она разместила черно-белую фотографию, на которой улыбается, глядя в глаза Лепсу, а тот в шутку угрожает ей. В тексте Киба отметила, что на их общем пути было много хорошего, поблагодарила за теплые воспоминания, подчеркнула, что расставание прошло без драмы и с взаимным уважением, и добавила, что они останутся близкими людьми, но пойдут разными дорогами.
Публикация вызвала активную реакцию пользователей. В комментариях одни вспоминали строку из песни Полины Гагариной "Спектакль окончен. Happy end…", другие удивлялись, когда пара вообще успела сложиться, шутили о возможном контракте или "повышении прайса" Лепса, а также писали: "Подписалась – отписываюсь".
Сам Григорий Лепс одновременно с экс-невестой пост о разрыве не публиковал. В его блоге в это время появились записи, посвященные дню рождения Владимира Высоцкого.
Аврора Киба впервые появилась на публике с Григорием Лепсом в июне 2024 года. Тогда певец представил девушку как свою невесту и дарил ей дорогие украшения. На вопросы журналистов о свадьбе он отвечал в шутливой форме, заявляя, что соберет родных и друзей на Красной площади, назвав ее лучшим местом в Москве. В конце декабря Киба рассказывала, что торжество на 700 гостей обойдется слишком дорого, и в непростое время, по ее словам, неуважительно тратить такие суммы, поэтому свадьбу решили отложить, пока не удастся накопить средства.
Ранее Аврора Киба также оказалась вовлечена в судебный спор после иска Виктории Бони. Поводом стали обвинения в эскорте, на которые обиделась телеведущая. Дело из Кузьминского суда Москвы было перенаправлено в другую инстанцию из-за ошибки в адресе проживания ответчицы.
«Суд установил, что Аврора проживает по другому месту жительства, а не тому, который был указан изначально. Из-за этого дело и направили по подсудности в другую инстанцию», – пояснил адвокат Кибы Алексей Лунев.
07:22:02 26-01-2026
Всё прогрессивное человечество плачет навзрыд.)))) Ждите множество шоу на эту тему на первых каналах ТВ.
07:28:40 26-01-2026
Поматросились и разбежались, как на собачей свадьбе.
07:31:58 26-01-2026
Шамотра
10:50:18 26-01-2026
Гость (07:31:58 26-01-2026) Шамотра...
Обеспечила себя на всю оставшуюся жизнь. И можно искать следующий "кошелёк".
07:37:19 26-01-2026
"сидела на шее у 40-летнего" -Нашла моложе.
09:43:57 26-01-2026
Очень интересное событие, еще один разрушительный выстрел Авроры)
11:41:58 26-01-2026
Савелий Корнеплодов (09:43:57 26-01-2026) Очень интересное событие, еще один разрушительный выстрел Ав... в Золотую коллекцию комментов!
11:15:30 26-01-2026
Старых дураков учить надо. Но это бесполезно. Тянет сморщенных матрасов на молодые тела. А мошенницы этим пользуются. Всё правильно.
11:34:09 26-01-2026
гость (11:15:30 26-01-2026) Старых дураков учить надо. Но это бесполезно. Тянет сморщ...
В данном случае, вряд ли можно говорить, что научили старого дурака. Лепс вполне адекватен, хотя и много выпивает. Скорее всего с его стороны и было такое предложение, типа годик со мной и жизнь удалась... так что, всё честно.
11:16:26 26-01-2026
Разврат?
11:42:59 26-01-2026
Гость (11:16:26 26-01-2026) Разврат?... да нее... ничего такого, только бизнес
11:44:03 26-01-2026
кто-то всерьез думал, что у деда со вчерашним подростком что-то может быть? бгг.
там все при своих.
деду на год молодое мясцо.
а крейсеру ништяки от деда и пиар.
14:42:49 26-01-2026
нас...а на новый афон и цацки и свалила от старикашки. Обычное поведение зумера. А лепсу бы проверить психику, не нормально на мелких западать, запашок пед...офилии.
18:40:33 26-01-2026
Гость (14:42:49 26-01-2026) нас...а на новый афон и цацки и свалила от старикашки. Обычн... какой Айфон? она из богатейшей семьи. Был контракт и все