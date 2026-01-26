НОВОСТИКультура

Молодая невеста Лепса заявила о разрыве отношений с певцом

Сам Григорий Лепс одновременно с экс-невестой пост о расставании не публиковал

26 января 2026, 07:16, ИА Амител

Невеста в певцом / Фото: соцсети Авроры Кибы
Невеста в певцом / Фото: соцсети Авроры Кибы

19-летняя студентка Аврора Киба подтвердила разрыв помолвки с 63-летним народным артистом России Григорием Лепсом и рассказала о причинах расставания. Информация о том, что певец снова свободен, появилась после того, как журналисты заметили Кибу в одном из московских ночных клубов на концерте Сергея Шнурова. Девушка в мини-юбке сидела на шее у 40-летнего мужчины и подпевала песням рок-музыканта, сообщает издание Voice.

Спустя примерно полчаса после публикаций о расставании одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса Аврора вышла на связь с подписчиками и подтвердила разрыв. В личном блоге она разместила черно-белую фотографию, на которой улыбается, глядя в глаза Лепсу, а тот в шутку угрожает ей. В тексте Киба отметила, что на их общем пути было много хорошего, поблагодарила за теплые воспоминания, подчеркнула, что расставание прошло без драмы и с взаимным уважением, и добавила, что они останутся близкими людьми, но пойдут разными дорогами.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей. В комментариях одни вспоминали строку из песни Полины Гагариной "Спектакль окончен. Happy end…", другие удивлялись, когда пара вообще успела сложиться, шутили о возможном контракте или "повышении прайса" Лепса, а также писали: "Подписалась – отписываюсь".

Сам Григорий Лепс одновременно с экс-невестой пост о разрыве не публиковал. В его блоге в это время появились записи, посвященные дню рождения Владимира Высоцкого.

Аврора Киба впервые появилась на публике с Григорием Лепсом в июне 2024 года. Тогда певец представил девушку как свою невесту и дарил ей дорогие украшения. На вопросы журналистов о свадьбе он отвечал в шутливой форме, заявляя, что соберет родных и друзей на Красной площади, назвав ее лучшим местом в Москве. В конце декабря Киба рассказывала, что торжество на 700 гостей обойдется слишком дорого, и в непростое время, по ее словам, неуважительно тратить такие суммы, поэтому свадьбу решили отложить, пока не удастся накопить средства.

Ранее Аврора Киба также оказалась вовлечена в судебный спор после иска Виктории Бони. Поводом стали обвинения в эскорте, на которые обиделась телеведущая. Дело из Кузьминского суда Москвы было перенаправлено в другую инстанцию из-за ошибки в адресе проживания ответчицы.

«Суд установил, что Аврора проживает по другому месту жительства, а не тому, который был указан изначально. Из-за этого дело и направили по подсудности в другую инстанцию», – пояснил адвокат Кибы Алексей Лунев.

Россия Знаменитости

Комментарии 14

Avatar Picture
ВВП

07:22:02 26-01-2026

Всё прогрессивное человечество плачет навзрыд.)))) Ждите множество шоу на эту тему на первых каналах ТВ.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:40 26-01-2026

Поматросились и разбежались, как на собачей свадьбе.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:58 26-01-2026

Шамотра

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:18 26-01-2026

Гость (07:31:58 26-01-2026) Шамотра...
Обеспечила себя на всю оставшуюся жизнь. И можно искать следующий "кошелёк".

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:19 26-01-2026

"сидела на шее у 40-летнего" -Нашла моложе.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Савелий Корнеплодов

09:43:57 26-01-2026

Очень интересное событие, еще один разрушительный выстрел Авроры)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:41:58 26-01-2026

Савелий Корнеплодов (09:43:57 26-01-2026) Очень интересное событие, еще один разрушительный выстрел Ав... в Золотую коллекцию комментов!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:15:30 26-01-2026

Старых дураков учить надо. Но это бесполезно. Тянет сморщенных матрасов на молодые тела. А мошенницы этим пользуются. Всё правильно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:09 26-01-2026

гость (11:15:30 26-01-2026) Старых дураков учить надо. Но это бесполезно. Тянет сморщ...
В данном случае, вряд ли можно говорить, что научили старого дурака. Лепс вполне адекватен, хотя и много выпивает. Скорее всего с его стороны и было такое предложение, типа годик со мной и жизнь удалась... так что, всё честно.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:26 26-01-2026

Разврат?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:42:59 26-01-2026

Гость (11:16:26 26-01-2026) Разврат?... да нее... ничего такого, только бизнес

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:03 26-01-2026

кто-то всерьез думал, что у деда со вчерашним подростком что-то может быть? бгг.
там все при своих.
деду на год молодое мясцо.
а крейсеру ништяки от деда и пиар.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:49 26-01-2026

нас...а на новый афон и цацки и свалила от старикашки. Обычное поведение зумера. А лепсу бы проверить психику, не нормально на мелких западать, запашок пед...офилии.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:33 26-01-2026

Гость (14:42:49 26-01-2026) нас...а на новый афон и цацки и свалила от старикашки. Обычн... какой Айфон? она из богатейшей семьи. Был контракт и все

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров