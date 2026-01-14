Набрала три кило? Молодая невеста Лепса снялась на яхте в сверкающем купальнике

Перед этим она жаловалась, что слишком много ест

14 января 2026, 18:10, ИА Амител

Аврора Киба в серебристом купальнике / Фото из соцсетей

Блогер, а также невеста певца Григория Лепса Аврора Киба устроила "космическую" фотосессию во время морской прогулки в Таиланде, пишет womanhit.ru.

19-летняя спутница артиста опубликовала снимки на яхте, где позировала в серебристом купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Под фотографией девушка оставила загадочный комментарий: "Планеты выстраиваются в ряд". Возможно, она намекала на футуристический дизайн своего наряда.

Ранее Киба уже делилась с подписчиками подробностями своего отдыха, в том числе жалуясь на необычный аппетит.

«Я вообще на этих январских праздниках не могу нажраться. Я все время хочу жрать, просто все время хочу жрать. Это не заканчивается, и я не понимаю, что это такое», – рассказывала она, признаваясь, что набрала три килограмма за неделю.

Сейчас общественность ждет новостей о свадьбе Григория и Авроры. Торжество было запланировано на лето 2025 года, затем его перенесли, но дату не назвали. Появились даже слухи об отмене мероприятия.

Также сообщалось, что Григорий Лепс перед Новым годом увеличил гонорары за выступления. А еще чуть раньше он рассказывал о крупных расходах: дом на Рублевке для бывшей супруги обошелся почти в 300 млн рублей.