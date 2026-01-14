Набрала три кило? Молодая невеста Лепса снялась на яхте в сверкающем купальнике
Перед этим она жаловалась, что слишком много ест
14 января 2026, 18:10, ИА Амител
Блогер, а также невеста певца Григория Лепса Аврора Киба устроила "космическую" фотосессию во время морской прогулки в Таиланде, пишет womanhit.ru.
19-летняя спутница артиста опубликовала снимки на яхте, где позировала в серебристом купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Под фотографией девушка оставила загадочный комментарий: "Планеты выстраиваются в ряд". Возможно, она намекала на футуристический дизайн своего наряда.
Ранее Киба уже делилась с подписчиками подробностями своего отдыха, в том числе жалуясь на необычный аппетит.
«Я вообще на этих январских праздниках не могу нажраться. Я все время хочу жрать, просто все время хочу жрать. Это не заканчивается, и я не понимаю, что это такое», – рассказывала она, признаваясь, что набрала три килограмма за неделю.
Сейчас общественность ждет новостей о свадьбе Григория и Авроры. Торжество было запланировано на лето 2025 года, затем его перенесли, но дату не назвали. Появились даже слухи об отмене мероприятия.
Также сообщалось, что Григорий Лепс перед Новым годом увеличил гонорары за выступления. А еще чуть раньше он рассказывал о крупных расходах: дом на Рублевке для бывшей супруги обошелся почти в 300 млн рублей.
да, "как поезд пассажирни"
Ни сиски ни п..ски и ж.па с кулачок!
Паши, Гриша, паши, будет ещё одна богатая вдова.
Сейчас общественность ждет новостей о свадьбе Григория и Авроры. ---- А можно по фамильно обозначить всё эту ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. Большинству народа страны абсолютно всё равно на их разводы, женитьбы, судебные споры. Если бы по схеме долиной не начали отбирать другие квартиры, то и на неё "смотрели" бы равнодушно.
Зачем нам эта "светская хроника"? Чей-то заказ??
По фото не понятно, там титьки есть или только обозначены пуш-апом?
Почему такую разницу в возрате не приравнивают к педо...илии ? Это ведь почти тоже самое, только чуть позже. Это НЕ нормально.
Гость (09:29:49 15-01-2026) Почему такую разницу в возрате не приравнивают к педо...илии... Может, Лепс не виноват. 19 летняя хочет дедушку. Где-то на горизонте есть "Товстик", фамилия как нарицательное заменителя. Все довольны.
Гость (10:21:08 15-01-2026) Может, Лепс не виноват. 19 летняя хочет дедушку. Где-то на г... когда парень 18 летний , того.... школьницу 17 летнюю, которая сама его хочет, - это статья. А тут считаю тоже должнаб ыть статья. Старше 5-7 лет -все. досвидос. пед...ил.
Гость (16:52:11 15-01-2026) когда парень 18 летний , того.... школьницу 17 летнюю, котор... На Прошку Шаляпина в суд подайте. Для него чем старше, тем любимее. Про финансовую сторону будем умолчать. Там же же "чистая любофь"
доска два соска