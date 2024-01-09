Молодого человека спасли на мосту в Красноярске

Парня из-за ограждения вытащили сотрудники Росгвардии

09 января 2024, 09:34, ИА Амител

Кадр из видео

Сотрудники вневедомственной охраны спасли молодого человека на Коммунальном мосту в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.

Росгвардейцы получили сообщение о том, что 28-летний парень находится в опасности, приехали на место и увидели, что он уже перебрался через ограждение моста. Сотрудники перетащили молодого человека на безопасную сторону моста и вызвали медиков.

До приезда врачей правоохранители были с красноярцем и следили за его состоянием.

Ранее сообщалось, что 20-летний баскетболист из клуба "Барнаул" Антон Петухов, пропавший накануне Нового года в Красноярске, упал с моста в реку.

Антон Петухов пропал ночью 31 декабря. Молодой человек ушел из дома около 03:30 и больше не выходил на связь. По данным некоторых источников, на одной из тренировок парень получил серьезную травму и сильно переживал за дальнейшую карьеру.