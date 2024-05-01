Актер из Барнаула вернулся к роли в продолжении сериала "Универ"

Антон Белоуско снова сыграл Терминатора, друга Кузи

01 мая 2024, 12:59, ИА Амител

Антон Белоуско / Фото: vk.com/antonbelousko

41-летний актер из Барнаула Антон Белоуско сыграл роль Терминатора, друга Кузи, в продолжении сериала "Универ" на ТНТ. Как сообщает "КП-Барнаул", премьерную серию жителям краевой столицы на телеканале и в Сети покажут 13 мая.

Белоуско окончил Алтайскую академию культуры и искусств в 2004 году. Живет и ведет бизнес в Барнауле, делает шоу, а раньше был ведущим программы "Стол заказов" на "Русском Радио". Кроме того, до переезда играл в московском театре "Белорусский вокзал" и драмтеатре в Тульской области.

Отметим, что для артиста роль Терминатора не нова – он уже исполнял ее в старых сезонах 2008-11 годов. Кроме того, снялся в таких сериалах как "След", "Мент в законе", "Глухарь", "Счастливы вместе" и других.