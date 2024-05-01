Актер из Барнаула вернулся к роли в продолжении сериала "Универ"
Антон Белоуско снова сыграл Терминатора, друга Кузи
01 мая 2024, 12:59, ИА Амител
41-летний актер из Барнаула Антон Белоуско сыграл роль Терминатора, друга Кузи, в продолжении сериала "Универ" на ТНТ. Как сообщает "КП-Барнаул", премьерную серию жителям краевой столицы на телеканале и в Сети покажут 13 мая.
Белоуско окончил Алтайскую академию культуры и искусств в 2004 году. Живет и ведет бизнес в Барнауле, делает шоу, а раньше был ведущим программы "Стол заказов" на "Русском Радио". Кроме того, до переезда играл в московском театре "Белорусский вокзал" и драмтеатре в Тульской области.
Отметим, что для артиста роль Терминатора не нова – он уже исполнял ее в старых сезонах 2008-11 годов. Кроме того, снялся в таких сериалах как "След", "Мент в законе", "Глухарь", "Счастливы вместе" и других.
13:40:12 01-05-2024
Кому вообще этот сериал интересен? Кто сейчас такое смотрит? Тупой юмор!
14:47:03 01-05-2024
Жду встречи с Кузей как со своим лучшим школьным другом
19:29:13 01-05-2024
Сериалы для тупых
19:37:37 01-05-2024
юмор тупой, согласна, но поколению ЕГЭ он понятен и близок, знаю одну яжемать, которая, усадив детишек у телека, с упоением смотрит мультик про Бубу, не замечая, что детки давно с полным памперсом спят прямо сидя...а она глотает пачками кириешки и смотрит...самое удивительное, что она ПОНИМАЕТ, чего там бубнит Буба...так что сериал про Кузю и К- смо для них, вот таких...
22:06:34 01-05-2024
тамара (19:37:37 01-05-2024) юмор тупой, согласна, но поколению ЕГЭ он понятен и близок, ... Надо быть животным чтобы самому включать своему ребёнку бубу
06:55:28 02-05-2024
Отец (22:06:34 01-05-2024) Надо быть животным чтобы самому включать своему ребёнку бубу...
Так у нас большинство мамаш такие.
12:28:27 02-05-2024
По данным, персонаж с кличкой "Терминатор" - у него хоть что-то вышло. Он уехал в Питер(Санкт-Петербург), начал работать физруком в школе.