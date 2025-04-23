Молодой бийчанин нашел на улице банковскую карту и устроил себе путешествие по магазинам

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

23 апреля 2025, 13:21, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 23-летний житель Бийска потратил почти 10 тысяч рублей с банковской карты, которую нашел на улице, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая днем где-то обронила свою банковскую карту.

"Потерю обнаружила не сразу, а только спустя час, когда зашла в мобильное приложение. К тому моменту злоумышленник успел уменьшить баланс почти на 10 000 рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Он пояснил, что нашел карту и решил рассчитываться за покупки не своими деньгами, а находкой. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за кражу в крупном размере.

В МВД напомнили, что при нахождении банковской карты расплачиваться ею категорически нельзя, поскольку за это грозит уголовное наказание.

Ранее другой житель Бийска нашел чужие банковские карты и, недолго думая, отправился за покупками.