Житель Алтая сфотографировал банковскую карту подруги и провернул операцию по выводу денег

Для этого он подключил свою возлюбленную, которая ранее обманула семь односельчан

07 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 40-летнего жителя одного из сел Хабарского района будут судить за кражу денег с банковского счета, сообщает региональное МВД.

"В состоянии алкогольного опьянения зашел в гости к знакомой и увидел лежащую на комоде банковскую карту. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, сфотографировал ее на телефон. Снимок отправил своей 26-летней сожительнице и уговорил ее перевести деньги с банковской карты", – рассказали в ведомстве.

Для этого мужчина взял телефон потерпевшей, получил код доступа и передал своей возлюбленной, которая зашла в личный кабинет онлайн-банка. В итоге женщина перевела более 200 тыс. рублей с банковского счета и виртуальной кредитной карты и передала их сожителю.

Как выяснилась, женщина и ранее совершала подобные преступления. Так, в 2021 и 2022 годах она семь раз оформляла кредиты на односельчан под предлогом оказания помощи с регистрацией на портале "Госуслуги" и переводила себе деньги. Общий ущерб составил более 70 тыс. рублей.

Теперь мужчине и его сожительнице грозит до шести лет лишения свободы за "кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба".

Ранее безработный житель Бийска украл более 100 тысяч рублей с карты своей бабушки.