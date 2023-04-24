Магнитные бури могут даваться некоторым людям тяжело. Они способны провоцировать как безобидное недомогание, так и серьёзнейшие заболевания, считают эксперты

24 апреля 2023, 15:28, Анастасия Бичакова

Фото: кадр из фильма "Пекло"

Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 24 апреля. Специалисты Института прикладной геофизики присвоили ей класс G4, это значит "очень сильная". Из-за неё самочувствие метеочувствительных людей может резко ухудшаться.

Чтобы прийти в норму, следует соблюдать некоторые рекомендации врачей. Можно ли защититься от влияния магнитных бурь и от каких привычек специалисты рекомендуют отказаться – читайте на amic.ru.

1 Что такое магнитные бури и сколько они могут длиться? Магнитные бури – это сильные возмущения магнитного поля Земли. Вот как они возникают: на солнечных пятнах (участках Солнца с пониженной температурой) формируются области особой магнитной активности, они извергают облака с магнитными частицами – и те, в свою очередь, движутся в сторону нашей планеты. Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

2 Какими по силе могут быть магнитные бури? Силу магнитных бурь измеряют по шкале из пяти показателей, рассказывают в Институте прикладной геофизики. G1 – это незначительные магнитные бури. Они могут провоцировать слабые колебания электросети, вызывать полярные сияния и немного влиять на работу спутников.

G2 – умеренные. Вносят коррективы в движение космических аппаратов, приводят к перепадам напряжения и повреждению трансформаторов на северных широтах.

G3 – сильные. Из-за таких возмущений может потребоваться корректировка напряжения в энергосистемах.

Ну, а G4 – очень сильные. Так что следует поберечь здоровье и понаблюдать за своим самочувствием. Помимо этого, явление может ухудшать работу техники, в том числе серьёзные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

G5 – экстремально сильные. Происходят около четырёх раз за цикл. Магнитные бури такого уровня способны привести к масштабным проблемам с энергосетью.

3 Как магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие? У учёных нет однозначного мнения по поводу магнитных бурь, но многие из них считают, что явление может провоцировать инфаркт миокарда и инсульт. Это наиболее страшные последствия. Также магнитные бури, уверены некоторые врачи, способны повышать артериальное давление и тревожность, снижать работоспособность, вызывать головные боли. Из-за них могут обостряться аллергии и хронические заболевания.

4 Можно ли полностью избавиться от влияния магнитных бурь на самочувствие? Если вы метеозависимый человек, то вряд ли получится полностью избавиться от влияния магнитных бурь. Но его можно снизить.