Магнитная буря мощностью G4 накрыла Землю 24 апреля: чем она опасна и как защититься?
Магнитные бури могут даваться некоторым людям тяжело. Они способны провоцировать как безобидное недомогание, так и серьёзнейшие заболевания, считают эксперты
24 апреля 2023, 15:28, Анастасия Бичакова
Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 24 апреля. Специалисты Института прикладной геофизики присвоили ей класс G4, это значит "очень сильная". Из-за неё самочувствие метеочувствительных людей может резко ухудшаться.
Чтобы прийти в норму, следует соблюдать некоторые рекомендации врачей. Можно ли защититься от влияния магнитных бурь и от каких привычек специалисты рекомендуют отказаться – читайте на amic.ru.
Что такое магнитные бури и сколько они могут длиться?
Магнитные бури – это сильные возмущения магнитного поля Земли.
Вот как они возникают: на солнечных пятнах (участках Солнца с пониженной температурой) формируются области особой магнитной активности, они извергают облака с магнитными частицами – и те, в свою очередь, движутся в сторону нашей планеты.
Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.
Какими по силе могут быть магнитные бури?
- G1 – это незначительные магнитные бури. Они могут провоцировать слабые колебания электросети, вызывать полярные сияния и немного влиять на работу спутников.
- G2 – умеренные. Вносят коррективы в движение космических аппаратов, приводят к перепадам напряжения и повреждению трансформаторов на северных широтах.
- G3 – сильные. Из-за таких возмущений может потребоваться корректировка напряжения в энергосистемах.
- Ну, а G4 – очень сильные. Так что следует поберечь здоровье и понаблюдать за своим самочувствием. Помимо этого, явление может ухудшать работу техники, в том числе серьёзные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.
- G5 – экстремально сильные. Происходят около четырёх раз за цикл. Магнитные бури такого уровня способны привести к масштабным проблемам с энергосетью.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие?
У учёных нет однозначного мнения по поводу магнитных бурь, но многие из них считают, что явление может провоцировать инфаркт миокарда и инсульт. Это наиболее страшные последствия.
Также магнитные бури, уверены некоторые врачи, способны повышать артериальное давление и тревожность, снижать работоспособность, вызывать головные боли. Из-за них могут обостряться аллергии и хронические заболевания.
Можно ли полностью избавиться от влияния магнитных бурь на самочувствие?
И как уменьшить влияние магнитных бурь?
Чтобы уменьшить воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие, следует соблюдать некоторые рекомендации:
- снизьте физические и умственные нагрузки. Постарайтесь не переутомляться на работе и не берите на себя много работы по дому;
- если магнитные бури даются очень тяжело и нервы на пределе – принимайте седативные препараты, но только по назначению врача;
- наладьте рацион: ешьте поменьше копчёного, пейте чистую воду и никакого алкоголя (от него может "скакать" давление);
- по возможности гуляйте. Свежий воздух всегда полезен;
- спите не меньше семи-восьми часов в сутки. Так проще пережить стресс, убеждены врачи;
- практикуйте дыхательную гимнастику.
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