Мощную магнитную бурю зафиксировали на Земле

Степень возмущённости магнитного поля Земли поднялась до уровня G4 – это почти максимальный показатель

24 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мощная магнитная буря идёт на Земле, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики.

Степень возмущённости магнитного поля Земли поднялась до уровня G4 – очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 – экстремально сильно, а G1 – слабо.

Помимо серьёзных помех в связи, на планете могут быть существенные нарушения в радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации.

Также при G4 могут наблюдаться полярные сияния, вплоть до тропиков. В частности, минувшей ночью их видели над Москвой, Петербургом, Казанью и Украиной.

Полярное сияние в Московской области вечером 23 апреля / Фото: t.me/astrophotoboloto

В магнитные бури эксперты рекомендуют метеочувствительным людям чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, больше гулять на свежем воздухе. Тогда солнечная активность будет не так сильно на вас влиять, считают специалисты.

Тем не менее вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала нашему агентству, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.