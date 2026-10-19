НОВОСТИПроисшествия

Мошенница пригласила барнаульца в театр и представила ему спектакль с исчезновением

Она прислала мужчине ссылку для приобретения билетов

19 октября 2026, 10:50, ИА Амител

Девушка в театре / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Девушка в театре / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Житель Барнаула познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему сходить в театр, а в итоге похитила деньги с его банковского счета, сообщает региональное МВД. 

"Для приобретения билетов она прислала ссылку, перейдя по которой барнаулец осуществил оплату за электронный билет", — рассказали в ведомстве.

Однако оплата не прошла. Незнакомка порекомендовала обратиться в службу поддержки, где мужчине прислали ссылку для возврата денежных средств.

Барнаулец ввел реквизиты банковской карты, после чего с его счета списалось почти 80 тысяч рублей.

"Никакого билета в театр он так и не получил, а девушка с сайта знакомств просто перестала выходить на связь", — отметили в МВД.

Ранее другой житель Барнаула попался на такую же уловку: мужчина познакомился в интернете с девушкой по имени Марина, которая также предложила ему сходить в театр.

Девушка-мошенница / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Барнаулец купил дорогой билетик в кино "с различными тарифами", чтобы впечатлить мошенницу

Все стандартно: сайт выдал ошибку во время покупки, а в службе поддержки предложили оформить возврат
НОВОСТИПроисшествия

   

Барнаул Мошенники

Комментарии 2

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Шекспир

11:02:48 19-10-2026

Весь мир театр!

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Гость

01:00:34 20-10-2026

Привет. С виртуальными женщинами всегда сложно, даже если Вы, вдруг, добьетесь встречи, то результат может превзойти все ваши ожидания, вместо женщины вы увидите мужчину, причем отбывающего наказание в местах не столь отдаленных. Так что, лучше посмотрите вокруг себя, наверняка, обнаружите женщин, которые достойны вашего внимания, а если знаете о их недостатках, так это не минус, а плюс, в дальнейшей жизни это не станет неприятным сюрпризом. Как говорили "бывалые" люди: "Лучше старое говно, чем новая курица". Удачи в построении крепкой ячейки общества. Так всегда бывает, если человек всю жизнь ищет "большую" любовь, а не жениться на одноклассницах.

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