Мошенница пригласила барнаульца в театр и представила ему спектакль с исчезновением
Она прислала мужчине ссылку для приобретения билетов
19 октября 2026, 10:50, ИА Амител
Житель Барнаула познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему сходить в театр, а в итоге похитила деньги с его банковского счета, сообщает региональное МВД.
"Для приобретения билетов она прислала ссылку, перейдя по которой барнаулец осуществил оплату за электронный билет", — рассказали в ведомстве.
Однако оплата не прошла. Незнакомка порекомендовала обратиться в службу поддержки, где мужчине прислали ссылку для возврата денежных средств.
Барнаулец ввел реквизиты банковской карты, после чего с его счета списалось почти 80 тысяч рублей.
"Никакого билета в театр он так и не получил, а девушка с сайта знакомств просто перестала выходить на связь", — отметили в МВД.
Ранее другой житель Барнаула попался на такую же уловку: мужчина познакомился в интернете с девушкой по имени Марина, которая также предложила ему сходить в театр.
11:02:48 19-10-2026
Весь мир театр!
01:00:34 20-10-2026
Привет. С виртуальными женщинами всегда сложно, даже если Вы, вдруг, добьетесь встречи, то результат может превзойти все ваши ожидания, вместо женщины вы увидите мужчину, причем отбывающего наказание в местах не столь отдаленных. Так что, лучше посмотрите вокруг себя, наверняка, обнаружите женщин, которые достойны вашего внимания, а если знаете о их недостатках, так это не минус, а плюс, в дальнейшей жизни это не станет неприятным сюрпризом. Как говорили "бывалые" люди: "Лучше старое говно, чем новая курица". Удачи в построении крепкой ячейки общества. Так всегда бывает, если человек всю жизнь ищет "большую" любовь, а не жениться на одноклассницах.