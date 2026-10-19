Мошенница пригласила барнаульца в театр и представила ему спектакль с исчезновением

Она прислала мужчине ссылку для приобретения билетов

19 октября 2026, 10:50, ИА Амител

Девушка в театре / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Житель Барнаула познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему сходить в театр, а в итоге похитила деньги с его банковского счета, сообщает региональное МВД.

"Для приобретения билетов она прислала ссылку, перейдя по которой барнаулец осуществил оплату за электронный билет", — рассказали в ведомстве.

Однако оплата не прошла. Незнакомка порекомендовала обратиться в службу поддержки, где мужчине прислали ссылку для возврата денежных средств.

Барнаулец ввел реквизиты банковской карты, после чего с его счета списалось почти 80 тысяч рублей.

"Никакого билета в театр он так и не получил, а девушка с сайта знакомств просто перестала выходить на связь", — отметили в МВД.

Ранее другой житель Барнаула попался на такую же уловку: мужчина познакомился в интернете с девушкой по имени Марина, которая также предложила ему сходить в театр.