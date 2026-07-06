Барнаулец купил дорогой билетик в кино "с различными тарифами", чтобы впечатлить мошенницу

Все стандартно: сайт выдал ошибку во время покупки, а в службе поддержки предложили оформить возврат

06 июля 2026, 11:00, ИА Амител

Девушка-мошенница / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае покупка билетов в кинотеатр обернулась для 23-летнего жителя Барнаула потерей 56 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

«В одном из мессенджеров познакомился с девушкой, которая предложила сходить в кинотеатр и отправила ссылку на покупку билетов с прайс-листом и различными тарифами. Перешел по ссылке, забронировал билеты и произвел оплату в сумме 6 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Сайт выдал ошибку, и молодой человек обратился в службу поддержки, где ему пояснили, что произошел сбой и деньги не были получены.

Парню предложили оформить возврат, пояснив, что сумма на счету должна быть эквивалентной возврату. В итоге он сделал несколько переводов, но деньги так и не вернулись.

Ранее другой житель Барнаула потерял 133 тыс. рублей из-за свидания с незнакомкой в "театре". Молодой человек зарегистрировался на сайте знакомств и вскоре завязал переписку с девушкой.