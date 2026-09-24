НОВОСТИПроисшествия

Мошенник вернул барнаульцу 47 тысяч рублей, а тот вновь отправил ему эти деньги

Продавец сообщил, что у него возникла проблема с отправкой товара и предложил сделать это службой доставки

24 сентября 2026, 10:20, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 29-летнего жителя Барнаула, который хотел приобрести музыкальную колонку на популярном сайте, сообщает региональное МВД.

"Продавец потребовал предоплату в полном размере, пояснив, что сделка пройдет безопасно через сайт объявлений. Пострадавший перевел всю сумму", — рассказали в ведомстве.

Вскоре продавец сообщил, что у него возникла проблема с отправкой товара, и деньги вернулись покупателю.

После этого продавец предложил отправить колонку службой доставки. Барнаулец согласился, перешел на сайт, который якобы принадлежал службе доставки, оплатил товар и получил номер заказа.

В назначенный срок колонка не пришла. Тогда молодой человек зашел на официальный сайт службы, чтобы отследить посылку, и выяснил, что заказа с подобным номером не существует.

Ранее мошенники обманули другого жителя Барнаула, который пять лет копил на желанный немецкий автомобиль. На одном из сайтов он нашел фирму, которая продает машины.

Мошенники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

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На поддельном сайте банка она ввела в специальную форму данные своей карты
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники
       

Комментарии 2

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Гость

10:33:41 24-09-2026

Плата за обучение. Хотя, тут, разумеется, клинический случай.

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Гость

10:50:04 24-09-2026

Все считай подарил 47тыр. даже при имеющейся полной информации о продавце ни кто из соответствующего министерства ничего делать не будет, остается только Глухареву писать или Каневскому у них всегда все раскрывается.

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