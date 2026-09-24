Мошенник вернул барнаульцу 47 тысяч рублей, а тот вновь отправил ему эти деньги
Продавец сообщил, что у него возникла проблема с отправкой товара и предложил сделать это службой доставки
24 сентября 2026, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 29-летнего жителя Барнаула, который хотел приобрести музыкальную колонку на популярном сайте, сообщает региональное МВД.
"Продавец потребовал предоплату в полном размере, пояснив, что сделка пройдет безопасно через сайт объявлений. Пострадавший перевел всю сумму", — рассказали в ведомстве.
Вскоре продавец сообщил, что у него возникла проблема с отправкой товара, и деньги вернулись покупателю.
После этого продавец предложил отправить колонку службой доставки. Барнаулец согласился, перешел на сайт, который якобы принадлежал службе доставки, оплатил товар и получил номер заказа.
В назначенный срок колонка не пришла. Тогда молодой человек зашел на официальный сайт службы, чтобы отследить посылку, и выяснил, что заказа с подобным номером не существует.
Ранее мошенники обманули другого жителя Барнаула, который пять лет копил на желанный немецкий автомобиль. На одном из сайтов он нашел фирму, которая продает машины.
10:33:41 24-09-2026
Плата за обучение. Хотя, тут, разумеется, клинический случай.
10:50:04 24-09-2026
Все считай подарил 47тыр. даже при имеющейся полной информации о продавце ни кто из соответствующего министерства ничего делать не будет, остается только Глухареву писать или Каневскому у них всегда все раскрывается.