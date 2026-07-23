Барнаулец пять лет копил на желанный немецкий автомобиль и попал на мошенников
На одном из сайтов нашел фирму, которая продает машины
23 июля 2026, 10:16, ИА Амител
Мошенники едва не обманули жителя Барнаула, который мечтал приобрести немецкий автомобиль, однако мужчина проявил бдительность и не поддался на уловки, сообщает алтайское МВД.
«На одном из сайтов нашел фирму, в которой продаются автомобили, и позвонил по указанному номеру телефона. Менеджер отправил договор, по которому покупатель должен был оплатить таможенные пошлины в размере 469 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
После оплаты "менеджер" прислал в мессенджер сведения, что автомобиль находится в Белоруссии, после чего заявил о необходимости произвести полную оплату. При этом, согласно договору, окончательный расчет должен был состояться по прибытии машины в Москву.
Барнаулец начал искать информацию о компании и нашел негативные отзывы, а также комментарии, что это мошенническая организация. Тогда он понял, что столкнулся с аферистами.
Ранее в Барнауле пенсионер лишился денег при попытке купить автомобиль через интернет. После переговоров мужчина перевел на указанный счет 530 тысяч рублей.
10:31:10 23-07-2026
Дак а 469 тр все таки перевел?
а только потом отзывы стал читать?
Тоесть лох, но не до конца или полулох или недолох
11:17:40 23-07-2026
лучше бы на мозги копил
12:20:13 23-07-2026
Гость (11:17:40 23-07-2026) лучше бы на мозги копил... Это как - аренда?
13:04:21 23-07-2026
так в германии уже не делают автомобилей. *** накрылась их автопромышленность. Знать надо!
13:09:29 23-07-2026
После оплаты "менеджер" прислал в мессенджер сведения, что автомобиль находится в Белоруссии
надо написать в техподдержку вацапа (я так понимаю это вацап) что в такое время такое то сообщение вовремя не поступило и выдвинуть претензию. Юристы этого вацапа пришлют ответ с развернутой инфой с какого телефона было соединение. Ну а дальше надо взять друзей и поехать в тур путевку к этому абоненту. По приезду купить паяльник, утюг, молоток и топор. Лопата тоже понадобиться. Ну и побеседовать на тему возмещения ущерба
19:27:48 23-07-2026
Гость (13:04:21 23-07-2026) так в германии уже не делают автомобилей. *** накрылась их а... ну так, по чуток...