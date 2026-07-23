Барнаулец пять лет копил на желанный немецкий автомобиль и попал на мошенников

На одном из сайтов нашел фирму, которая продает машины

23 июля 2026, 10:16, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мошенники едва не обманули жителя Барнаула, который мечтал приобрести немецкий автомобиль, однако мужчина проявил бдительность и не поддался на уловки, сообщает алтайское МВД.

«На одном из сайтов нашел фирму, в которой продаются автомобили, и позвонил по указанному номеру телефона. Менеджер отправил договор, по которому покупатель должен был оплатить таможенные пошлины в размере 469 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

После оплаты "менеджер" прислал в мессенджер сведения, что автомобиль находится в Белоруссии, после чего заявил о необходимости произвести полную оплату. При этом, согласно договору, окончательный расчет должен был состояться по прибытии машины в Москву.

Барнаулец начал искать информацию о компании и нашел негативные отзывы, а также комментарии, что это мошенническая организация. Тогда он понял, что столкнулся с аферистами.

Ранее в Барнауле пенсионер лишился денег при попытке купить автомобиль через интернет. После переговоров мужчина перевел на указанный счет 530 тысяч рублей.