Мошенники для развода россиян начали использовать искусственный интеллект
ChatGPT может быстро подстраивать наборы слов
15 июня 2023, 11:40, ИА Амител
Мошенники начали использовать нейросети, которые помогают им писать вызывающих доверие письма, рассказала РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" Анна Кулашова.
"Искусственный интеллект – это инструмент, он несет в себе как возможности, так и угрозы. И мы уже видели атаки с использованием ChatGPT", – подчеркнула Кулашова.
Она пояснила, что ChatGPT может быстро подстраивать наборы слов. То есть, нейросеть учится писать наиболее грамотные фишинговые письма.
"Но пока еще не очень умный – он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи не способен", – уточниа Кулашова.
Ранее автор бестселлера Sapiens Юваль Ной Харари сравнил ChatGPT с ядерным оружием.
12:00:20 15-06-2023
Шляпа
12:30:18 15-06-2023
Не брать телефоны с неизвестных номеров. с родными договориться о секретном слове.
16:31:40 15-06-2023
Гость (12:30:18 15-06-2023) Не брать телефоны с неизвестных номеров. с родными договорит... Речь не про звонки, а про фишинговые письма. E-mail от мошенников.
12:50:39 15-06-2023
а где посмотреть можно на этот Чат Гопоты ?
13:11:30 15-06-2023
ИИ, эта вознесенная до небес компьютерная программа, которую пишут люди, и устанавливают на мощные компьютеры и сервера, ни что иное как разбрешения короткие фразы, по три слова, все тексты мира за всю историю человечества, которые уже оцифрованы!... Программа только составляет из этих фраз калейдоскоп по смысловым и вариативным тегам... На самом деле правящая верхушка желает спрятать свои не популярные решения за эту компьютерную (ширму) программу, и якобы оказаться не причастной к ним. Кастовое общество! Высшая каста через ИИ устанавливает свои законы и при этом живёт абсолютно припеваючи. А низшая каста, безропотно принимает все решения ИИ, и исполняет их... Жириновского в цифре воскрешают уже. Когда эксперимент пройдет успешно, оцифруют Путина...
13:32:02 15-06-2023
Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм "Жириновский"