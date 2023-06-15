Мошенники для развода россиян начали использовать искусственный интеллект

ChatGPT может быстро подстраивать наборы слов

15 июня 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники начали использовать нейросети, которые помогают им писать вызывающих доверие письма, рассказала РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" Анна Кулашова.

"Искусственный интеллект – это инструмент, он несет в себе как возможности, так и угрозы. И мы уже видели атаки с использованием ChatGPT", – подчеркнула Кулашова.

Она пояснила, что ChatGPT может быстро подстраивать наборы слов. То есть, нейросеть учится писать наиболее грамотные фишинговые письма.

"Но пока еще не очень умный – он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи не способен", – уточниа Кулашова.

Ранее автор бестселлера Sapiens Юваль Ной Харари сравнил ChatGPT с ядерным оружием.