Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников Роскомнадзора

Злоумышленники говорят гражданам, что их личный кабинет на "Госуслугах" взломали

02 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и требуя сообщить номер СНИЛС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале "Госуслуги" взломали", – говорится в сообщении.

Для разблокировки "Госуслуг" аферисты требуют номер СНИЛС. Отмечается, что звонят злоумышленники с номеров, не принадлежащих РКН, а также через мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*).

В РКН напомнили, что государственные органы не запрашивают персональные данные по телефону и не звонят гражданам через мессенджеры.

"Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам. Будьте бдительны!" – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему, предлагая обманутым людям вернуть похищенные средства. У злоумышленников две основные тактики. В рамках первой они представляются юристами и обещают помочь вернуть деньги. В рамках второй выдают себя за "помощников", которые якобы могут забрать средства у аферистов за процент от суммы.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ