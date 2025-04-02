Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников Роскомнадзора
Злоумышленники говорят гражданам, что их личный кабинет на "Госуслугах" взломали
02 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и требуя сообщить номер СНИЛС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале "Госуслуги" взломали", – говорится в сообщении.
Для разблокировки "Госуслуг" аферисты требуют номер СНИЛС. Отмечается, что звонят злоумышленники с номеров, не принадлежащих РКН, а также через мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*).
В РКН напомнили, что государственные органы не запрашивают персональные данные по телефону и не звонят гражданам через мессенджеры.
"Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам. Будьте бдительны!" – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему, предлагая обманутым людям вернуть похищенные средства. У злоумышленников две основные тактики. В рамках первой они представляются юристами и обещают помочь вернуть деньги. В рамках второй выдают себя за "помощников", которые якобы могут забрать средства у аферистов за процент от суммы.
*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
16:24:41 02-04-2025
Все кроется в человеческой глупости.
16:30:59 02-04-2025
А сам Роскомнадзор перестал обманывать граждан, говоря, что серверы Гугла в России деградировали?
20:20:34 02-04-2025
Всё. Закрываю "Госуслуги". В последнее время 90% мошенничества связано с этим порталом.
20:54:52 02-04-2025
Внимание мошенники могут звонить вам якобы по замене домофона или счетчиков.
В случае с домофоном спрашивают сколько нужно ключей, говорят что для того чтобы открыть домофон без ключа надо ввести номер квартиры нажать букву к примеру букву К и ввести код из смс.
Так же просят этот самый код. Он может придти с этого имени..
смс
SPLAV
Код подтверждения..
После чего ваш аккаунт на гос услугах взламывается или якобы взламывается.
Дальше следующее.
Могут придти сообщения такого содержания.
8-915-032-6585
(Ваше имя) предупреждение!
В вашем аккаунте Gosuslugi зафиксированы подозрительные действия дата время: хх UTC +х
произошел вход с неизвестного устройства, после был добавлен документ без подтверждения.
Если вы не совершали этих действий, срочно свяжитесь с поддержкой по номеру
8-996-537-6353
8-996-537-2680.
Могут звонить с этих номеров
звонки
8-980-983-5625
8-996-537-6353 (междугородний номер)
8-980-983-5527
Представляться РКН и сообщить следующее.
Специалист из роскомнадзора, сообщит что из вашего аккаунта скачали 2 ндфл, спроси есть ли доступ к интернету на телефоне. (если ответить нет)
Спросит есть ли рядом интернет и так далее (для чего не понятно так как дальше разговаривать с ним не стал)
Если вдруг попадетесь на такое и при этом ваш аккаунт не взломают, лучше сразу смените пароли на ГУ.чтобы потом не звонить в ваш банк не выяснять не успели ли мошенники оформить кредиты.
Сохраните смс и входящие номера, это пригодится для обращения в полицию, возьмите в любом салоне сотовой связи вашего оператора распечатку входящих звонков.
(Если аккаунт взломали и вы успели восстановить доступ сменив пароль, не лишним будет в МФЦ запросить историю мошеннических действий на вашем аккаунте ГУ)
Установите самозапрет на выдачу кредитов.
Совет не попадайтесь на уловку, даже самый осторожный человек может попасться на развод, как я.
05:55:09 03-04-2025
Буся (20:54:52 02-04-2025) Внимание мошенники могут звонить вам якобы по замене домофон...
Только очень глупый человек может попасться на такой развод. Совет - всех в сад! Никто вам не будет звонить.