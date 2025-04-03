В ЦБ продолжат усиливать давление на аферистов

03 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что Центробанк последовательно перекрывает кислород мошенникам и намерен усиливать на них давление. Ее слова передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что двухдневный "период охлаждения" при денежных переводах доказал свою эффективность. По ее словам, механизм уберег от мошенников "сотни тысяч людей".

Кроме того, банки активно используют данные МВД и блокируют карты дропперов – посредников, через которых аферисты выводят похищенные деньги.

"[Дропперы] сейчас самое уязвимое звено мошенников, мы последовательно перекрываем им кислород и будем усиливать давление на них", – сказала глава ЦБ.

Она также подчеркнула, что крупные банки ежемесячно приостанавливают около 300 тысяч переводов, опираясь на информацию из базы данных Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина выступила за введение уголовной ответственности для дропперов. Тогда она отметила, что дропперы, даже не осознавая этого, способствуют преступной деятельности, и такие действия должны пресекаться на законодательном уровне.