Мошенники в России начали представляться "Тайным Сантой"

Аферисты сообщают, что участвуют в популярной игре, а после – воруют подарки

19 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Мужчина дарит подарок женщине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В интернете набирает обороты новая афера, использующая популярность игры "Тайный Санта". Преступники приглашают жителей России участвовать в обмене подарками, не планируя отправлять ничего в ответ, сообщает ТАСС.

В некоторых случаях мошенник, выступающий организатором фальшивого конкурса, указывает один и тот же адрес для всех участников – либо свой, либо уговаривает перевести небольшую сумму якобы в общий фонд для страховки.

Обычно после отправки денег обманутый пользователь обнаруживает исчезновение переписки с "Тайным Сантой". Эксперты предупреждают об особой опасности фиктивных сайтов с поддельным челленджем. Посетителям таких ресурсов предлагается оставить не только новогодние пожелания, но и конфиденциальные данные.