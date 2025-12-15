На Алтае мошенники "вытянули" у мужчины 10 млн рублей

Сначала у него попросили код из СМС, а потом отправили в банк – снимать деньги со счетов

15 декабря 2025, 13:50, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Барнауле осудили мошенников, которые "раскрутили" жертву на 10 млн рублей. Теперь эту сумму с них должны взыскать, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Преступники из Новосибирской и Иркутской областей позвонили мужчине и рассказали, что якобы у него закончился срок действия договора с оператором мобильной связи. Поэтому он должен был назвать пришедший на телефон код. Потерпевший его продиктовал, и через некоторое время ему снова позвонили. Незнакомцы заявили, что кто-то пытается завладеть доступом к его банковским счетам и оформить кредиты.

Мошенники отправили мужчину в банк, чтобы он снял деньги и передал "сотрудникам безопасности" финансовой организации якобы для зачисления на безопасный счет.

«Потерпевший, выполняя указанные требования, снял с банковских счетов денежные средства в общей сумме 10 000 000 рублей и передал лично тремя частями злоумышленникам», – говорится в сообщении службы.

Суд назначил одному преступнику три года девять месяцев, другому – три года колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего с них решено взыскать сумму ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Барнауле одна пенсионерка забрала деньги у другой по указанию мошенников. Женщина 74 лет приехала в качестве курьерши в столицу Алтайского края и была задержана правоохранительными органами.