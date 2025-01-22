Мошенники все чаще используют детей для доступа к финансам родителей

В ВТБ рассказали, что делать родителям

22 января 2025, 17:30, ИА Амител

Мошенник / Фото: jcomp / freepik.com

В последнее время ВТБ фиксирует тревожную тенденцию: мошеннические атаки все чаще направлены на детей. Преступники, используя обман и запугивание, пытаются получить доступ к финансам родителей через своих юных жертв.

"Методы мошенников становятся все более изощренными, и они активно используют доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями мы можем снизить риски мошенничества", – отмечает вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.Распространенные схемы обмана:

Запугивание через звонки. Преступники выдают себя за представителей правоохранительных органов или других организаций, сообщая о несуществующих чрезвычайных ситуациях и требуя срочного перевода денег. Обман через игры. Мошенники создают фальшивые предложения акций или выигрышей в онлайн-играх, заманивая детей ввести данные банковской карты для получения "приза". Удаленное управление устройствами. Ребенку предлагают установить программу под предлогом обеспечения безопасности или помощи. Это дает мошенникам возможность получить доступ к смартфону родителей и их банковским приложениям.

ВТБ рекомендует родителям принять следующие меры:

объяснить детям, что нельзя выполнять просьбы незнакомцев, предоставлять данные банковских карт и устанавливать приложения по их требованию;

включить функцию родительского контроля на устройствах детей;

включить уведомления в онлайн-банке для быстрого реагирования на подозрительные операции;

научить ребенка обращаться за помощью к родителям или другим близким в случае подозрительных телефонных звонков;

объяснить ребенку, что при возникновении угрозы со стороны незнакомых людей ему следует немедленно обратиться к родителям или другим близким.

Помните, что совместные усилия – это самый эффективный способ защиты детей от мошенничества.