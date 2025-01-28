Мошенники взламывают аккаунты россиян с помощью секретных чатов в Telegram
При этом сначала они имитируют удаление профиля в мессенджере
28 января 2025, 09:45, ИА Амител
Пользователи Telegram столкнулись с новым видом мошенничества. Аферисты имитируют удаление их аккаунта, а затем предлагают вернуть его с помощью секретного чата. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела информационной безопасности PGR Agency Юрия Бастрыкина.
Злоумышленники предлагают пользователям ввести в такой чат логин и пароль: якобы это поможет вернуть аккаунт.
"Напротив, таким образом они отдают свои личные данные в руки мошенникам. Сразу после предоставления этой информации в секретном чате пользователь навсегда теряет свой доступ, а аферисты могут совершать в нем любые действия", – предупредил Бастрыкин.
В первую очередь похитители от имени жертвы могут рассылать просьбы о финансовой помощи всем контактам.
Эксперт предупреждает: без веских оснований администрация Telegram не удаляет аккаунт, а также не просит логин и пароль, тем более в секретном чате.
15:59:06 28-01-2025
Прессанули Дурова
19:41:12 28-01-2025
Попробуйте без телефона имея только логин и пароль войти в телегу. Лет 8 уже это не получится.
16:21:46 30-01-2025
Гость (19:41:12 28-01-2025) Попробуйте без телефона имея только логин и пароль войти в т... Ещё как получится. Ты просто отстал от жизни