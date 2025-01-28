Мошенники взламывают аккаунты россиян с помощью секретных чатов в Telegram

При этом сначала они имитируют удаление профиля в мессенджере

28 января 2025, 09:45, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

Пользователи Telegram столкнулись с новым видом мошенничества. Аферисты имитируют удаление их аккаунта, а затем предлагают вернуть его с помощью секретного чата. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела информационной безопасности PGR Agency Юрия Бастрыкина.

Злоумышленники предлагают пользователям ввести в такой чат логин и пароль: якобы это поможет вернуть аккаунт.

"Напротив, таким образом они отдают свои личные данные в руки мошенникам. Сразу после предоставления этой информации в секретном чате пользователь навсегда теряет свой доступ, а аферисты могут совершать в нем любые действия", – предупредил Бастрыкин.

В первую очередь похитители от имени жертвы могут рассылать просьбы о финансовой помощи всем контактам.

Эксперт предупреждает: без веских оснований администрация Telegram не удаляет аккаунт, а также не просит логин и пароль, тем более в секретном чате.