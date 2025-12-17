Мошенники запугивают россиян гонконгским гриппом, чтобы украсть деньги

Сначала звонят якобы из поликлиники, затем под видом Центробанка или МВД просят "спасти" средства

17 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России появилась новая масштабная схема телефонного мошенничества, основанная на страхе перед гонконгским гриппом. Аферисты используют тему эпидемии, чтобы сначала взломать аккаунт на "Госуслугах", а затем похитить все деньги жертвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Т-Банк.

Как работает схема:

Мошенник представляется медиком и под предлогом "обязательной профилактики" гонконгского гриппа пугает жертву карантином и невозможностью записаться позже. Чтобы "занять электронную очередь", у человека выманивают код из СМС – это позволяет злоумышленникам получить доступ к учетной записи "Госуслуг". Спустя короткое время поступает второй звонок – якобы от сотрудника Центробанка, МВД или Росфинмониторинга. Жертву уверяют, что первый звонок был от мошенников, которые взломали ее "Госуслуги" и теперь крадут деньги. Под предлогом "защиты" человека просят срочно перевести все средства на "безопасный счет", которым на деле владеют аферисты.

По данным Т-Банка, телефонное мошенничество в 2025 году стало лидером по числу случаев, обогнав схемы с инвестициями и сайтами объявлений. Рост таких преступлений за год составил 31%, а средний возраст жертвы снизился с 39 до 33 лет. Преступники активно отслеживают новости (например, объявление ВОЗ о доминировании штамма гонконгского гриппа) и используют громкие инфоповоды, чтобы повысить доверие жертв.

Что важно помнить: