Мошенники запугивают россиян гонконгским гриппом, чтобы украсть деньги
Сначала звонят якобы из поликлиники, затем под видом Центробанка или МВД просят "спасти" средства
17 декабря 2025, 16:45, ИА Амител
В России появилась новая масштабная схема телефонного мошенничества, основанная на страхе перед гонконгским гриппом. Аферисты используют тему эпидемии, чтобы сначала взломать аккаунт на "Госуслугах", а затем похитить все деньги жертвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Т-Банк.
Как работает схема:
Мошенник представляется медиком и под предлогом "обязательной профилактики" гонконгского гриппа пугает жертву карантином и невозможностью записаться позже. Чтобы "занять электронную очередь", у человека выманивают код из СМС – это позволяет злоумышленникам получить доступ к учетной записи "Госуслуг".
Спустя короткое время поступает второй звонок – якобы от сотрудника Центробанка, МВД или Росфинмониторинга. Жертву уверяют, что первый звонок был от мошенников, которые взломали ее "Госуслуги" и теперь крадут деньги. Под предлогом "защиты" человека просят срочно перевести все средства на "безопасный счет", которым на деле владеют аферисты.
По данным Т-Банка, телефонное мошенничество в 2025 году стало лидером по числу случаев, обогнав схемы с инвестициями и сайтами объявлений. Рост таких преступлений за год составил 31%, а средний возраст жертвы снизился с 39 до 33 лет. Преступники активно отслеживают новости (например, объявление ВОЗ о доминировании штамма гонконгского гриппа) и используют громкие инфоповоды, чтобы повысить доверие жертв.
Что важно помнить:
настоящие медработники никогда не звонят с требованием назвать коды из СМС;
сотрудники Центробанка, МВД и Росфинмониторинга не звонят частным лицам с просьбами перевести деньги на какие-либо счета;
при любых подозрительных звонках нужно самостоятельно перезвонить в официальную организацию по номеру с ее сайта и завершить разговор.
