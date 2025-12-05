НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле девушка отправила мошенникам 535 тысяч для "снятия всех подозрений"

Аферисты заявили, что ее могут осудить за сотрудничество с террористами

05 декабря 2025, 10:40, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае 28-летнюю жительницу Барнаула обманули мошенники, представившись сотрудниками трех ведомств, сообщает региональное МВД.

«Позвонил якобы налоговый инспектор и сказал, что имеются проблемы с ИНН и срочно необходимо записаться в МФЦ и встать в электронную очередь. С этой целью девушке направили код в СМС, который она тут же назвала», – рассказали в ведомстве.

После этого позвонил "сотрудник Роскомнадзора". Он заявил девушке, что до этого она разговаривала с мошенниками, и в диалоге были слова-триггеры, которые вызвали подозрения.

Также аферист сказал, что на "Госуслугах" была подгружена доверенность на гражданина одной из недружественных стран.

Затем с потерпевшей связался "сотрудник ФСБ", который заявил, что теперь грожанка подозревается в сотрудничестве с террористами.

«Сказал, что для снятия всех подозрений необходимо сменить свой лицевой счет и задекларировать деньги. Напуганная девушка выполнила требования и перевела 535 тысяч рублей», – отметили в МВД.

Ранее другая девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников. Она верила, что "декларирует" все ценные вещи.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:55:42 05-12-2025

Это как проходить тест на IQ в интернете, а потом заплатить 500 рублей, чтобы узнать результат

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:57:48 05-12-2025

Как пели кот Базилио и лиса Алиса из Буратино. Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:32 05-12-2025

Прошу привлечь эту мымру по статье "финансирование ВСУ" и конфисковать оставшееся.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:22:07 05-12-2025

Заплатила за жизненный урок по интернету, хорошо если усвоит. Бывает, что за желание вернуть, что то поджигают, взрывают. Вот здесь точно клиника, такое не лечится, только изоляция

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:20 05-12-2025

Что-то в обществе не так, ловят на запугивании и страхах, где собака зарыта, в чём (ком) дело?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

12:11:14 05-12-2025

Гость (11:50:20 05-12-2025) Что-то в обществе не так, ловят на запугивании и страхах, гд... Это точно - при словах "ФСБ" и "террористы" мозг входит в ступор. Запугали народ. Да наверное это страшные слова - но нужно сказать - "подозреваете - вызовите повесткой и выясняйте" и немного прийти в себя чтобы мозг начал думать. И СМС можно только самому запрашивать и вводить куда следует , а не диктовать кому то. все с СМС начинается - не говорите и ничего с вами не сделают

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:12 05-12-2025

Все такие умные пока сами не попадутся на удочку мошенников, неужели не понятно, что работают профессионалы и каждый из вас которые здесь смеются на потерпевшими могут оказаться в такой ситуации, больное общество, которое смеётся над потерпевшими.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

14:12:55 05-12-2025

смеяться тут точно не над чем, да и каждому не стоит от такого зарекаться.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:14 05-12-2025

Гость (12:31:12 05-12-2025) Все такие умные пока сами не попадутся на удочку мошенников,... Таким образом, точно нет, просто блокирую незнакомые номера! И о таких случаях ежедневно рассказывают по тв и в инете. Если только деменция...( не дай бог, конечно)

  -4 Нравится
Ответить
