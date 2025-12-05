В Барнауле девушка отправила мошенникам 535 тысяч для "снятия всех подозрений"
Аферисты заявили, что ее могут осудить за сотрудничество с террористами
05 декабря 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае 28-летнюю жительницу Барнаула обманули мошенники, представившись сотрудниками трех ведомств, сообщает региональное МВД.
«Позвонил якобы налоговый инспектор и сказал, что имеются проблемы с ИНН и срочно необходимо записаться в МФЦ и встать в электронную очередь. С этой целью девушке направили код в СМС, который она тут же назвала», – рассказали в ведомстве.
После этого позвонил "сотрудник Роскомнадзора". Он заявил девушке, что до этого она разговаривала с мошенниками, и в диалоге были слова-триггеры, которые вызвали подозрения.
Также аферист сказал, что на "Госуслугах" была подгружена доверенность на гражданина одной из недружественных стран.
Затем с потерпевшей связался "сотрудник ФСБ", который заявил, что теперь грожанка подозревается в сотрудничестве с террористами.
«Сказал, что для снятия всех подозрений необходимо сменить свой лицевой счет и задекларировать деньги. Напуганная девушка выполнила требования и перевела 535 тысяч рублей», – отметили в МВД.
Ранее другая девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников. Она верила, что "декларирует" все ценные вещи.
10:55:42 05-12-2025
Это как проходить тест на IQ в интернете, а потом заплатить 500 рублей, чтобы узнать результат
10:57:48 05-12-2025
Как пели кот Базилио и лиса Алиса из Буратино. Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.
11:11:32 05-12-2025
Прошу привлечь эту мымру по статье "финансирование ВСУ" и конфисковать оставшееся.
11:22:07 05-12-2025
Заплатила за жизненный урок по интернету, хорошо если усвоит. Бывает, что за желание вернуть, что то поджигают, взрывают. Вот здесь точно клиника, такое не лечится, только изоляция
11:50:20 05-12-2025
Что-то в обществе не так, ловят на запугивании и страхах, где собака зарыта, в чём (ком) дело?
12:11:14 05-12-2025
Гость (11:50:20 05-12-2025) Что-то в обществе не так, ловят на запугивании и страхах, гд... Это точно - при словах "ФСБ" и "террористы" мозг входит в ступор. Запугали народ. Да наверное это страшные слова - но нужно сказать - "подозреваете - вызовите повесткой и выясняйте" и немного прийти в себя чтобы мозг начал думать. И СМС можно только самому запрашивать и вводить куда следует , а не диктовать кому то. все с СМС начинается - не говорите и ничего с вами не сделают
12:31:12 05-12-2025
Все такие умные пока сами не попадутся на удочку мошенников, неужели не понятно, что работают профессионалы и каждый из вас которые здесь смеются на потерпевшими могут оказаться в такой ситуации, больное общество, которое смеётся над потерпевшими.
14:12:55 05-12-2025
смеяться тут точно не над чем, да и каждому не стоит от такого зарекаться.
14:32:14 05-12-2025
Гость (12:31:12 05-12-2025) Все такие умные пока сами не попадутся на удочку мошенников,... Таким образом, точно нет, просто блокирую незнакомые номера! И о таких случаях ежедневно рассказывают по тв и в инете. Если только деменция...( не дай бог, конечно)