В Барнауле девушка отправила мошенникам 535 тысяч для "снятия всех подозрений"

Аферисты заявили, что ее могут осудить за сотрудничество с террористами

05 декабря 2025, 10:40, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 28-летнюю жительницу Барнаула обманули мошенники, представившись сотрудниками трех ведомств, сообщает региональное МВД.

«Позвонил якобы налоговый инспектор и сказал, что имеются проблемы с ИНН и срочно необходимо записаться в МФЦ и встать в электронную очередь. С этой целью девушке направили код в СМС, который она тут же назвала», – рассказали в ведомстве.

После этого позвонил "сотрудник Роскомнадзора". Он заявил девушке, что до этого она разговаривала с мошенниками, и в диалоге были слова-триггеры, которые вызвали подозрения.

Также аферист сказал, что на "Госуслугах" была подгружена доверенность на гражданина одной из недружественных стран.

Затем с потерпевшей связался "сотрудник ФСБ", который заявил, что теперь грожанка подозревается в сотрудничестве с террористами.

«Сказал, что для снятия всех подозрений необходимо сменить свой лицевой счет и задекларировать деньги. Напуганная девушка выполнила требования и перевела 535 тысяч рублей», – отметили в МВД.

Ранее другая девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников. Она верила, что "декларирует" все ценные вещи.