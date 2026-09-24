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Московский турист, "жутко" пострадавший в Туве от нападения медведя, умер в больнице

Врачи боролись за жизнь рыбака несколько часов

24 сентября 2026, 12:54, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru
Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

В Тоджинском районе Тувы медведь напал на группу туристов — в результате москвич, входивший в состав группы, скончался от тяжелых травм. Об этом РИА Новости сообщил глава Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

Группа из семи туристов прибыла в Туву и, несмотря на действующий запрет на посещение лесов, отправилась в глухую тайгу. Путешественники поднялись на лодке по Енисею и разбили лагерь в запретной зоне. Именно там 22 сентября и произошло нападение.

По словам главы ведомства, пострадавший получил серьезные повреждения лицевой части тела. Товарищи спустили его вниз по реке до ближайшей деревни, где ему оказали первую помощь. Из‑за тяжести состояния мужчину эвакуировали санавиацией в республиканскую больницу и поместили в реанимацию, однако спасти туриста не удалось — он скончался от полученных травм.

В профильных ведомствах регионов Сибири и Дальнего Востока отмечают рост числа выходов медведей к людям. Среди основных причин — нехватка корма в тайге из‑за лесных пожаров, а также привлекающие хищников несанкционированные свалки. Напомним, за 2026 год от нападений бурых медведей пострадали 18 жителей Сибири и Дальнего Востока.

Медведь / Деревня / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Убийство Происшествия дикие животные
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Комментарии 3

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Гость

13:09:09 24-09-2026

Нуу, пострадавший больше так не будет. И товарищи его теперь хорошо запомнят, что если сказано нельзя, то это не просто так сказали.

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Гость

13:47:57 24-09-2026

Гость (13:09:09 24-09-2026) Нуу, пострадавший больше так не будет. И товарищи его теперь... Москвичи многие вопросы решают большими деньгами. Но мишка денег не взял.

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Гость

14:46:51 24-09-2026

Гость (13:47:57 24-09-2026) Москвичи многие вопросы решают большими деньгами. Но мишка д... А не москвичи деньгами многие вопросы не решают? Калачи раздают, да?

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