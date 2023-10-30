Москва-кормилица. Почему барнаульцы все чаще приобретают жилье в других городах
Чем это выгодно и не опасно ли?
30 октября 2023, 07:18, ИА Амител
Еще несколько лет назад в Барнауле был рай для инвесторов: они вкладывали в квартиры на нулевых циклах, а затем после сдачи дома продавали намного дороже, получая до 160% годовых и даже больше. Сейчас цены на квартиры в строящемся и готовом доме практически одинаковые, а потому схема теряет актуальность. При этом по стоимости "квадратов" Барнаул уже почти догнал российские мегаполисы. В связи с чем жители региона все чаще интересуются рынками других городов. Где сейчас выгоднее приобретать квартиры и как обезопасить сделку, amic.ru рассказала эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.
Города больших возможностей
Итак, начнем с цен. По словам Ольги Гросс, студия или однокомнатная квартира от застройщика (в аналогичных районах) в Барнауле стоит в среднем 3,5 млн рублей, в Новосибирске – 4,5-5 млн, в Санкт-Петербурге – 5-6 млн, в Москве – 7 млн рублей. За 15 лет личного опыта инвестирования Ольга Гросс не припомнит такой небольшой разницы.
Неудивительно, что сейчас барнаульцы все чаще рассматривают для покупки эти и другие регионы. Одна из главных особенностей городов-миллионников – огромный рынок и большое количество предложений. Поэтому практически каждый покупатель сможет найти недвижимость под свои запросы, уверена эксперт.
"Например, в июле мы купили однокомнатную квартиру нашим клиентам в Москве всего за 5,5 млн на старте продаж в отличном районе", – приводит она пример.
И, кстати, совсем не обязательно иметь в "запасе" миллионы: чтобы инвестировать в недвижимость, достаточно первоначального капитала 20%, можно использовать и сертификаты (в том числе материнский капитал), и ипотечные средства, советует собеседница. Тем более что госпрограммы на покупку новостроек по-прежнему работают.
Кроме того, во многих крупных городах (к сожалению, Барнаула в этом списке нет) действует траншевая ипотека. Это работает так: ты берешь квартиру от застройщика, пока она строится, платишь банку условно до 10 тысяч в месяц, а после сдачи платеж растет.
"То есть во время строительства платежи не слишком обременительные. Ты свои деньги пристроил, недвижимость в цене выросла. А потом ты либо сам заезжаешь и уже не платишь аренду, либо сдаешь, перекрывая этими деньгами платеж по ипотеке. Максимально удобно", – подчеркивает эксперт.
А еще новостройки в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве выгодны ремонтом от застройщика. В Барнауле сейчас в основном сдают жилье без чистовой отделки.
Не зная броду
Чтобы инвестиции в других городах принесли доход, важно выбирать недвижимость по нескольким критериям. Ольга Гросс советует обратить внимание на два ключевых момента.
Первое и самое главное – локация. Хорошая ли транспортная доступность, есть ли инфраструктура и скоро ли она будет построена и многие другие параметры.
"Важно понимать локацию. Ведь и в Барнауле, и в Москве квартиры дорожают не везде. Можно купить и дешевле среднерыночной, но где-то на опушке леса или в промзоне, как там жить и как ее потом продать. Или вот другой пример: у вас есть хорошая сумма денег, но в Москве на нее мы возьмем квартиру в отдаленном спальном районе, а в Новосибирске – в доме бизнес-класса, где жилье дорожает еще значительнее", – отмечает собеседница.
Второе – репутация и история застройщика: задерживал ли он сдачу домов, насколько качественна у него отделка и удобны ли планировки. Именно поэтому, не зная особенностей "чужих" рынков, лучше поостеречься самостоятельного инвестирования, а обратиться за помощью к профессионалам.
"Ведь эксперты рынка недвижимости знают, какой застройщик добросовестный, а за кем числятся долгострои, знают перспективные районы даже в других городах. И помогут оформить сделку удаленно благодаря многочисленным дистанционным сервисам, которые сегодня активно развивают и застройщики, и банки, и государственные структуры", – отмечает Ольга Гросс.
И, резюмируя, рекомендует: обратитесь к проверенному агентству недвижимости, найдите там эксперта, с кем вам будет комфортно работать, оцените вместе с ним свои желания и возможности, и только потом приступайте к поиску квартиры. Это позволит получить максимум выгоды от покупки.
07:33:18 30-10-2023
По стоимости "квадратов" Барнаул уже почти догнал российские мегаполисы. УЖАС!!!Вот и бежит молодежь туда,где лучше,вот и уезжают бесценные кадры в другие регионы(((Кто-то там сразу покупает квартиру, кто-то позже...В крае большинство людей на свою зарплату даже в ипотеку не могут купить.
08:40:14 30-10-2023
Да и правильно пусть молодежь уезжает, с такими ценами, легче в большом городе взять квартиру, там хотя бы возможностей по больше.........и перспектив!
09:07:48 30-10-2023
Открываем сайт федеральный Работа в России и видим, что вакансии бюджетных учреждений инженер - МРОТ, учитель врач, специалист 20-25 рублей зарплата. Месяцами вакансии размещены. Стоит открыть отчеты о зарплате руководителей, замов, главных бухгалтеров этих учреждений - не бедствуют они на минималку. Зарплаты не один десяток, а порой и сотен. Почему же считают, что работник должен работать по 8 часов , жить на сумму менеее одной тысячи в день - нищенствовать?
09:08:37 30-10-2023
Это говорит о том, что на Алтае уже нечего делать людям и они бегут в сраную Москву или Питер.
09:12:05 30-10-2023
Да врете вы всё) Нет у барнаульцев денег покупать жилье в Москве. Тут каждый первый сообщает, что он живет на тысяч 20 в месяц и ему не на что на трамвае ездить. Ну откуда в Барнауле деньги? Ну вы что в самом деле? И все эти автомобили, дома и квартиры по большим ценникам - это не местное изобретение, это вранье) и чек в 65 штук за просто вечеринку в 8 человек - это не реально, это геи придумали.
10:57:37 30-10-2023
Гость (09:12:05 30-10-2023) Да врете вы всё) Нет у барнаульцев денег покупать жилье в Мо... ВЫ правы честным трудом в городе не заработать
10:11:35 30-10-2023
Можно прекрасно и без риэлтора обойтись, проверено на себе, ничего сложного нет
11:13:49 30-10-2023
Эксперт продолжает гнуть свою линию: "Ты свои деньги пристроил, недвижимость в цене выросла. А потом ты либо сам заезжаешь и уже не платишь аренду, либо сдаешь, перекрывая этими деньгами платеж по ипотеке." Что можно посоветовать этому эксперту - посмотрите фильм The Big Short (Игра на понижение) 2015 года, основанный на реальных событиях. Там у каждой танцовщицы тоже было по пять домов в ипотеку, купленных по совету таких вот экспертов. А что, ставки низкие, а цены на недвижимость всегда растут
11:39:53 30-10-2023
И то верно. Не надо покупать эти дорогущие яйца в Барнауле, лучше купить трёшку в Питере.
14:57:29 30-10-2023
Я думаю, скоро из Москвы и Питера побегут обратно. Время тревожное. А Сибирь - это Ноев Ковчег.
15:02:41 30-10-2023
Гость (14:57:29 30-10-2023) Я думаю, скоро из Москвы и Питера побегут обратно. Время тре... Кому сдался твой медвежий угол. Скорее отсюда все свалят.
15:19:43 30-10-2023
Сейчас всем тяжело. Вот и мечется народ чтобы хоть как-то выживать. Правительство наше жлоба давит,а он нас. А эта, вновь ставку поняла, лисица хитрая. Воду будем пить и тогда не успокоятся.
15:23:14 30-10-2023
Почему Москва-кормилица?! Она всегда была иждивенкой! Вся страна на неё работала и сейчас продолжает.
16:44:23 30-10-2023
Гость (09:07:48 30-10-2023) Открываем сайт федеральный Работа в России и видим, что вака... Потому что источник власти по Конституции на деле народ так и остался рабом.
08:12:15 31-10-2023
Потому что. раньше во времена СССР,(которое так Хаят) начальник зависил от рабочего а сейчас наоборот