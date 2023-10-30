Москва-кормилица. Почему барнаульцы все чаще приобретают жилье в других городах

Чем это выгодно и не опасно ли?

30 октября 2023, 07:18, ИА Амител

Жилье в Москве / Фото: wirestock / Freepik

Еще несколько лет назад в Барнауле был рай для инвесторов: они вкладывали в квартиры на нулевых циклах, а затем после сдачи дома продавали намного дороже, получая до 160% годовых и даже больше. Сейчас цены на квартиры в строящемся и готовом доме практически одинаковые, а потому схема теряет актуальность. При этом по стоимости "квадратов" Барнаул уже почти догнал российские мегаполисы. В связи с чем жители региона все чаще интересуются рынками других городов. Где сейчас выгоднее приобретать квартиры и как обезопасить сделку, amic.ru рассказала эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

Города больших возможностей

Итак, начнем с цен. По словам Ольги Гросс, студия или однокомнатная квартира от застройщика (в аналогичных районах) в Барнауле стоит в среднем 3,5 млн рублей, в Новосибирске – 4,5-5 млн, в Санкт-Петербурге – 5-6 млн, в Москве – 7 млн рублей. За 15 лет личного опыта инвестирования Ольга Гросс не припомнит такой небольшой разницы.

Неудивительно, что сейчас барнаульцы все чаще рассматривают для покупки эти и другие регионы. Одна из главных особенностей городов-миллионников – огромный рынок и большое количество предложений. Поэтому практически каждый покупатель сможет найти недвижимость под свои запросы, уверена эксперт.

"Например, в июле мы купили однокомнатную квартиру нашим клиентам в Москве всего за 5,5 млн на старте продаж в отличном районе", – приводит она пример.

И, кстати, совсем не обязательно иметь в "запасе" миллионы: чтобы инвестировать в недвижимость, достаточно первоначального капитала 20%, можно использовать и сертификаты (в том числе материнский капитал), и ипотечные средства, советует собеседница. Тем более что госпрограммы на покупку новостроек по-прежнему работают.

Кроме того, во многих крупных городах (к сожалению, Барнаула в этом списке нет) действует траншевая ипотека. Это работает так: ты берешь квартиру от застройщика, пока она строится, платишь банку условно до 10 тысяч в месяц, а после сдачи платеж растет.

"То есть во время строительства платежи не слишком обременительные. Ты свои деньги пристроил, недвижимость в цене выросла. А потом ты либо сам заезжаешь и уже не платишь аренду, либо сдаешь, перекрывая этими деньгами платеж по ипотеке. Максимально удобно", – подчеркивает эксперт.

А еще новостройки в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве выгодны ремонтом от застройщика. В Барнауле сейчас в основном сдают жилье без чистовой отделки.

Эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс / Фото предоставлено Ольгой Гросс

Не зная броду

Чтобы инвестиции в других городах принесли доход, важно выбирать недвижимость по нескольким критериям. Ольга Гросс советует обратить внимание на два ключевых момента.

Первое и самое главное – локация. Хорошая ли транспортная доступность, есть ли инфраструктура и скоро ли она будет построена и многие другие параметры.

"Важно понимать локацию. Ведь и в Барнауле, и в Москве квартиры дорожают не везде. Можно купить и дешевле среднерыночной, но где-то на опушке леса или в промзоне, как там жить и как ее потом продать. Или вот другой пример: у вас есть хорошая сумма денег, но в Москве на нее мы возьмем квартиру в отдаленном спальном районе, а в Новосибирске – в доме бизнес-класса, где жилье дорожает еще значительнее", – отмечает собеседница.

Второе – репутация и история застройщика: задерживал ли он сдачу домов, насколько качественна у него отделка и удобны ли планировки. Именно поэтому, не зная особенностей "чужих" рынков, лучше поостеречься самостоятельного инвестирования, а обратиться за помощью к профессионалам.

"Ведь эксперты рынка недвижимости знают, какой застройщик добросовестный, а за кем числятся долгострои, знают перспективные районы даже в других городах. И помогут оформить сделку удаленно благодаря многочисленным дистанционным сервисам, которые сегодня активно развивают и застройщики, и банки, и государственные структуры", – отмечает Ольга Гросс.

И, резюмируя, рекомендует: обратитесь к проверенному агентству недвижимости, найдите там эксперта, с кем вам будет комфортно работать, оцените вместе с ним свои желания и возможности, и только потом приступайте к поиску квартиры. Это позволит получить максимум выгоды от покупки.