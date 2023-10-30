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Москва-кормилица. Почему барнаульцы все чаще приобретают жилье в других городах

Чем это выгодно и не опасно ли?

30 октября 2023, 07:18, ИА Амител

Жилье в Москве / Фото: wirestock / Freepik
Жилье в Москве / Фото: wirestock / Freepik

Еще несколько лет назад в Барнауле был рай для инвесторов: они вкладывали в квартиры на нулевых циклах, а затем после сдачи дома продавали намного дороже, получая до 160% годовых и даже больше. Сейчас цены на квартиры в строящемся и готовом доме практически одинаковые, а потому схема теряет актуальность. При этом по стоимости "квадратов" Барнаул уже почти догнал российские мегаполисы. В связи с чем жители региона все чаще интересуются рынками других городов. Где сейчас выгоднее приобретать квартиры и как обезопасить сделку, amic.ru рассказала эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

Города больших возможностей

Итак, начнем с цен. По словам Ольги Гросс, студия или однокомнатная квартира от застройщика (в аналогичных районах) в Барнауле стоит в среднем 3,5 млн рублей, в Новосибирске – 4,5-5 млн, в Санкт-Петербурге – 5-6 млн, в Москве – 7 млн рублей. За 15 лет личного опыта инвестирования Ольга Гросс не припомнит такой небольшой разницы.  

Неудивительно, что сейчас барнаульцы все чаще рассматривают для покупки эти и другие регионы. Одна из главных особенностей городов-миллионников – огромный рынок и большое количество предложений. Поэтому практически каждый покупатель сможет найти недвижимость под свои запросы, уверена эксперт.

"Например, в июле мы купили однокомнатную квартиру нашим клиентам в Москве всего за 5,5 млн на старте продаж в отличном районе", – приводит она пример.

И, кстати, совсем не обязательно иметь в "запасе" миллионы: чтобы инвестировать в недвижимость, достаточно первоначального капитала 20%, можно использовать и сертификаты (в том числе материнский капитал), и ипотечные средства, советует собеседница. Тем более что госпрограммы на покупку новостроек по-прежнему работают.

Кроме того, во многих крупных городах (к сожалению, Барнаула в этом списке нет) действует траншевая ипотека. Это работает так: ты берешь квартиру от застройщика, пока она строится, платишь банку условно до 10 тысяч в месяц, а после сдачи платеж растет.

"То есть во время строительства платежи не слишком обременительные. Ты свои деньги пристроил, недвижимость в цене выросла. А потом ты либо сам заезжаешь и уже не платишь аренду, либо сдаешь, перекрывая этими деньгами платеж по ипотеке. Максимально удобно", – подчеркивает эксперт.

А еще новостройки в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве выгодны ремонтом от застройщика. В Барнауле сейчас в основном сдают жилье без чистовой отделки.

Эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс / Фото предоставлено Ольгой Гросс

Не зная броду

Чтобы инвестиции в других городах принесли доход, важно выбирать недвижимость по нескольким критериям. Ольга Гросс советует обратить внимание на два ключевых момента.

Первое и самое главное – локация. Хорошая ли транспортная доступность, есть ли инфраструктура и скоро ли она будет построена и многие другие параметры.

"Важно понимать локацию. Ведь и в Барнауле, и в Москве квартиры дорожают не везде. Можно купить и дешевле среднерыночной, но где-то на опушке леса или в промзоне, как там жить и как ее потом продать. Или вот другой пример: у вас есть хорошая сумма денег, но в Москве на нее мы возьмем квартиру в отдаленном спальном районе, а в Новосибирске – в доме бизнес-класса, где жилье дорожает еще значительнее", – отмечает собеседница.

Второе – репутация и история застройщика: задерживал ли он сдачу домов, насколько качественна у него отделка и удобны ли планировки. Именно поэтому, не зная особенностей "чужих" рынков, лучше поостеречься самостоятельного инвестирования, а обратиться за помощью к профессионалам.

"Ведь эксперты рынка недвижимости знают, какой застройщик добросовестный, а за кем числятся долгострои, знают перспективные районы даже в других городах. И помогут оформить сделку удаленно благодаря многочисленным дистанционным сервисам, которые сегодня активно развивают и застройщики, и банки, и государственные структуры", – отмечает Ольга Гросс.

И, резюмируя, рекомендует: обратитесь к проверенному агентству недвижимости, найдите там эксперта, с кем вам будет комфортно работать, оцените вместе с ним свои желания и возможности, и только потом приступайте к поиску квартиры. Это позволит получить максимум выгоды от покупки.

недвижимость Мнения экспертов риелторы

Комментарии 15

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Гость

07:33:18 30-10-2023

По стоимости "квадратов" Барнаул уже почти догнал российские мегаполисы. УЖАС!!!Вот и бежит молодежь туда,где лучше,вот и уезжают бесценные кадры в другие регионы(((Кто-то там сразу покупает квартиру, кто-то позже...В крае большинство людей на свою зарплату даже в ипотеку не могут купить.

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Маша

08:40:14 30-10-2023

Да и правильно пусть молодежь уезжает, с такими ценами, легче в большом городе взять квартиру, там хотя бы возможностей по больше.........и перспектив!

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Гость

09:07:48 30-10-2023

Открываем сайт федеральный Работа в России и видим, что вакансии бюджетных учреждений инженер - МРОТ, учитель врач, специалист 20-25 рублей зарплата. Месяцами вакансии размещены. Стоит открыть отчеты о зарплате руководителей, замов, главных бухгалтеров этих учреждений - не бедствуют они на минималку. Зарплаты не один десяток, а порой и сотен. Почему же считают, что работник должен работать по 8 часов , жить на сумму менеее одной тысячи в день - нищенствовать?

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Виталий

09:08:37 30-10-2023

Это говорит о том, что на Алтае уже нечего делать людям и они бегут в сраную Москву или Питер.

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Гость

09:12:05 30-10-2023

Да врете вы всё) Нет у барнаульцев денег покупать жилье в Москве. Тут каждый первый сообщает, что он живет на тысяч 20 в месяц и ему не на что на трамвае ездить. Ну откуда в Барнауле деньги? Ну вы что в самом деле? И все эти автомобили, дома и квартиры по большим ценникам - это не местное изобретение, это вранье) и чек в 65 штук за просто вечеринку в 8 человек - это не реально, это геи придумали.

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александр

10:57:37 30-10-2023

Гость (09:12:05 30-10-2023) Да врете вы всё) Нет у барнаульцев денег покупать жилье в Мо... ВЫ правы честным трудом в городе не заработать

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Евгений

10:11:35 30-10-2023

Можно прекрасно и без риэлтора обойтись, проверено на себе, ничего сложного нет

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Гость

11:13:49 30-10-2023

Эксперт продолжает гнуть свою линию: "Ты свои деньги пристроил, недвижимость в цене выросла. А потом ты либо сам заезжаешь и уже не платишь аренду, либо сдаешь, перекрывая этими деньгами платеж по ипотеке." Что можно посоветовать этому эксперту - посмотрите фильм The Big Short (Игра на понижение) 2015 года, основанный на реальных событиях. Там у каждой танцовщицы тоже было по пять домов в ипотеку, купленных по совету таких вот экспертов. А что, ставки низкие, а цены на недвижимость всегда растут

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Жора

11:39:53 30-10-2023

И то верно. Не надо покупать эти дорогущие яйца в Барнауле, лучше купить трёшку в Питере.

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Гость

14:57:29 30-10-2023

Я думаю, скоро из Москвы и Питера побегут обратно. Время тревожное. А Сибирь - это Ноев Ковчег.

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Гость

15:02:41 30-10-2023

Гость (14:57:29 30-10-2023) Я думаю, скоро из Москвы и Питера побегут обратно. Время тре... Кому сдался твой медвежий угол. Скорее отсюда все свалят.

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гость

15:19:43 30-10-2023

Сейчас всем тяжело. Вот и мечется народ чтобы хоть как-то выживать. Правительство наше жлоба давит,а он нас. А эта, вновь ставку поняла, лисица хитрая. Воду будем пить и тогда не успокоятся.

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Гость

15:23:14 30-10-2023

Почему Москва-кормилица?! Она всегда была иждивенкой! Вся страна на неё работала и сейчас продолжает.

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Гость

16:44:23 30-10-2023

Гость (09:07:48 30-10-2023) Открываем сайт федеральный Работа в России и видим, что вака... Потому что источник власти по Конституции на деле народ так и остался рабом.

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Гость

08:12:15 31-10-2023

Потому что. раньше во времена СССР,(которое так Хаят) начальник зависил от рабочего а сейчас наоборот

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