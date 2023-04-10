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Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров

По версии Forbes

10 апреля 2023, 08:30, ИА Амител

Москва / Фото: unsplash.com
Москва / Фото: unsplash.com

Москва заняла 6-е место в топ-10 городов по числу миллиардеров, пишет Forbes.

В российской столице проживает 61 миллиардер, состояние которых в сумме составляет 307 млрд долларов, что на 92 млрд больше, чем в прошлом году.

По этому показателю Москва обогнала Мумбаи (56 миллиардеров), Шэньчжэнь (54), Сингапур (46), Дели и Сан-Франциско (по 37), но в то же время отстаёт от Лондона (63), Шанхая (65), Пекина (68), Гонконга (70) и Нью-Йорка (101). 

При этом, несмотря на санкции, только у двоих миллиардеров-москвичей за последний год состояние уменьшилось.

Комментарии 3

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1

09:08:50 10-04-2023

бедные мАсквичи...

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Гость

09:20:27 10-04-2023

Испытываю все возрастающее чувство гордости за державу! Вот только население немного жалко...

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Гость

10:35:00 10-04-2023

Миллиардеры России вошли в десятку, а на каком месте народ по уровню жизни, хотелось бы информацию для сравнения, ну чтобы понимать.

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