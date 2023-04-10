Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров

По версии Forbes

10 апреля 2023, 08:30, ИА Амител

Москва / Фото: unsplash.com

Москва заняла 6-е место в топ-10 городов по числу миллиардеров, пишет Forbes.

В российской столице проживает 61 миллиардер, состояние которых в сумме составляет 307 млрд долларов, что на 92 млрд больше, чем в прошлом году.

По этому показателю Москва обогнала Мумбаи (56 миллиардеров), Шэньчжэнь (54), Сингапур (46), Дели и Сан-Франциско (по 37), но в то же время отстаёт от Лондона (63), Шанхая (65), Пекина (68), Гонконга (70) и Нью-Йорка (101).

При этом, несмотря на санкции, только у двоих миллиардеров-москвичей за последний год состояние уменьшилось.