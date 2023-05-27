"Москвич" с начала года продал 35 электрических кроссоверов

"Москвич 3е" продаётся по цене 3,5 млн рублей

27 мая 2023, 18:50, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "За рулём"

"Москвич" за первые четыре месяца 2023 года продал 35 электрических кроссоверов "Москвич 3е", пишет Autonews со ссылкой на "Автостат".

Машину начали продавать в декабре прошлого года по цене 3,5 млн рублей.

Она представляет собой китайский кроссовер JAC, от которого отличается другими логотипами. Машина укомплектована электромотором мощностью 193 л.с. и батареей ёмкостью 66 кВт·ч – запас хода на одном заряде может достигать 410 км.

В апреле завод "Москвич" представил новый седан "Москвич 6". По словам градоначальника столицы Сергея Собянина, производство и продажу запустят во второй половине года.