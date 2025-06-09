Москвича затянуло в сточную трубу из-за сильного ливня

Две женщины удерживали мужчину за руки до прибытия спасателей

09 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Фото: frame harirak / unsplash.com

Из-за сильного ливня в Москве мужчину затянуло в сточную трубу в реке Чертановке, пишет Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, пострадавший – сотрудник парка. Пока мужчина очищал ливневки, его затянуло течением, стало уносить. К москвичу подбежали две женщины, которые схватили его за руки и удерживали до прибытия спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС протянули трос, благодаря которому мужчина смог выбраться из сточной трубы. Его передали медикам.

Напомним, 8 июня непогода пришла не только в столицу России, но и в столицу Алтайского края. В Барнауле также бушевал сильный ливень, гремела гроза. Несколько улиц залило водой. Из-за подтоплений на нескольких участках ограничили движение транспорта.