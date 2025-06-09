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Москвича затянуло в сточную трубу из-за сильного ливня

Две женщины удерживали мужчину за руки до прибытия спасателей

09 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Фото: frame harirak / unsplash.com
Фото: frame harirak / unsplash.com

Из-за сильного ливня в Москве мужчину затянуло в сточную трубу в реке Чертановке, пишет Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, пострадавший – сотрудник парка. Пока мужчина очищал ливневки, его затянуло течением, стало уносить. К москвичу подбежали две женщины, которые схватили его за руки и удерживали до прибытия спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС протянули трос, благодаря которому мужчина смог выбраться из сточной трубы. Его передали медикам.

Напомним, 8 июня непогода пришла не только в столицу России, но и в столицу Алтайского края. В Барнауле также бушевал сильный ливень, гремела гроза. Несколько улиц залило водой. Из-за подтоплений на нескольких участках ограничили движение транспорта.

Москва Происшествия

Комментарии 5

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Гость

08:51:02 09-06-2025

Хорошие ливневки !

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Гость

09:05:25 09-06-2025

Вот видите, до чего доводит наличие ливневок) Хорошо, что в нашем городе их или нет, или они забиты и не фунциклируют.

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Гость

10:12:34 09-06-2025

Гость (09:05:25 09-06-2025) Вот видите, до чего доводит наличие ливневок) Хорошо, что в ... А которые новые ливнеаки,так те сразу забиты. По всей видимости строительным мусором.

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Гость

09:45:57 09-06-2025

Бабёшек представить к награде

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Гость

10:43:53 09-06-2025

Гость (09:45:57 09-06-2025) Бабёшек представить к награде ... Теперь, как порядочный человек, он обязан на них жениться.

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