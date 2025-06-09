Москвича затянуло в сточную трубу из-за сильного ливня
Две женщины удерживали мужчину за руки до прибытия спасателей
09 июня 2025, 08:14, ИА Амител
Из-за сильного ливня в Москве мужчину затянуло в сточную трубу в реке Чертановке, пишет Telegram-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, пострадавший – сотрудник парка. Пока мужчина очищал ливневки, его затянуло течением, стало уносить. К москвичу подбежали две женщины, которые схватили его за руки и удерживали до прибытия спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС протянули трос, благодаря которому мужчина смог выбраться из сточной трубы. Его передали медикам.
Напомним, 8 июня непогода пришла не только в столицу России, но и в столицу Алтайского края. В Барнауле также бушевал сильный ливень, гремела гроза. Несколько улиц залило водой. Из-за подтоплений на нескольких участках ограничили движение транспорта.
08:51:02 09-06-2025
Хорошие ливневки !
09:05:25 09-06-2025
Вот видите, до чего доводит наличие ливневок) Хорошо, что в нашем городе их или нет, или они забиты и не фунциклируют.
10:12:34 09-06-2025
Гость (09:05:25 09-06-2025) Вот видите, до чего доводит наличие ливневок) Хорошо, что в ... А которые новые ливнеаки,так те сразу забиты. По всей видимости строительным мусором.
09:45:57 09-06-2025
Бабёшек представить к награде
10:43:53 09-06-2025
Гость (09:45:57 09-06-2025) Бабёшек представить к награде ... Теперь, как порядочный человек, он обязан на них жениться.