В Барнауле из-за сильного ливня ограничили движение транспорта на нескольких участках

В местах подтоплений работают бригады МБУ "Автодорстрой"

08 июня 2025, 23:55, ИА Амител

Фото: frame harirak / unsplash.com

В Барнауле прошел сильный ливень, из-за которого пришлось перекрыть движение транспорта на нескольких участках, сообщили в мэрии.

Подтопления дорожной сети наблюдаются на участках пересечения улицы Попова и Павловского тракта, улицы Малахова и Павловского тракта, на бульваре 9 Января, 8 Марта, проспекте Строителей, улиц Партизанской, Пролетарской и других.

"Для увеличения пропускной способности силами МБУ "Автодорстрой" проводится работа по очистке ливнеприемных решеток", – говорится в сообщении.



Из-за подтоплений движение транспорта ограничено на следующих участках: