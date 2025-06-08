В Барнауле из-за сильного ливня ограничили движение транспорта на нескольких участках
В местах подтоплений работают бригады МБУ "Автодорстрой"
08 июня 2025, 23:55, ИА Амител
Фото: frame harirak / unsplash.com
В Барнауле прошел сильный ливень, из-за которого пришлось перекрыть движение транспорта на нескольких участках, сообщили в мэрии.
Подтопления дорожной сети наблюдаются на участках пересечения улицы Попова и Павловского тракта, улицы Малахова и Павловского тракта, на бульваре 9 Января, 8 Марта, проспекте Строителей, улиц Партизанской, Пролетарской и других.
"Для увеличения пропускной способности силами МБУ "Автодорстрой" проводится работа по очистке ливнеприемных решеток", – говорится в сообщении.
Из-за подтоплений движение транспорта ограничено на следующих участках:
- улица Попова – Павловский тракт;
- улица Малахова – Павловский тракт;
- улица Партизанская – улица Челюскинцев;
- улица Партизанская – проспект Красноармейский;
- проспект Строителей;
- в районе остановки "Озерная" на улице Попова;
- улица Антона Петрова в районе улицы Островского.
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