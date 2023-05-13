СМИ: человек погиб в страшном ДТП под Барнаулом

Авария произошла в Первомайском районе

13 мая 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на трассе через село Бобровка на Рассказиху в Первомайском районе Алтайского края, сообщает "Толк".

По данным издания, там столкнулись две машины – "Газель" и Toyota Ipsum. Иномарка улетела в кювет.

На месте работают экстренные службы. Подробности случившегося уточняются.

Вечером 12 мая в Барнауле молодой водитель попал в аварию на Павловском тракте, в результате чего машину разорвало пополам. Автомобилист и его пассажир выжили.