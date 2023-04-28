Можно ли сделать из Барнаула город-сад и зачем дачникам ландшафтные дизайнеры?
Amic.ru поговорил с барнаульским ландшафтным дизайнером об озеленении общественных пространств и частных участков
28 апреля 2023, 08:05, ИА Амител
Лето – традиционно период благоустройства. В Барнауле тоже активно обновляют парки и скверы. Приводят в порядок территорию около дома владельцы приусадебных участков и дач. Причём в последние годы всё чаще с помощью ландшафтных дизайнеров. Зачем дачникам такие специалисты и может ли Барнаул когда-нибудь стать городом-садом, amic.ru рассказала ландшафтный дизайнер и руководитель компании "Зелёный рай" Лиана Чашкова. Её фирма занимается как озеленением городских пространств, так и частных территорий.
Не огород, а зона отдыха
В последние годы спрос на профессиональный ландшафтный дизайн в Барнауле ощутимо стал выше, рассказывает Лиана Чашкова. Владельцы участков чаще обращаются за помощью к профессионалам-ландшафтникам и садовникам.
"Большинство заказов поступает от жителей частных домов в быстро строящихся и близко расположенных к Барнаулу посёлках: Фирсово, Новые грани, Санниково. Клиенты понимают: пусть лучше всё сделает специалист, чем потом самостоятельно постоянно что-то переделывать. Ведь если нет нужных агрономических знаний, можно навредить растениям и в целом испортить участок. В компаниях работают профессионалы, которые знают, как правильно организовать освещение, водоём и тот же автополив, который сейчас пользуется спросом, как грамотно разместить все желаемые зоны, вроде беседок, детских площадок, мангальной или зоны костровищ", – объясняет Лиана Чашкова.
Причём, по словам Чашковой, к услугам ландшафтных дизайнеров обращаются не только обеспеченные жители, но и вполне обычные дачники. В целом, отмечает эксперт, сейчас дача это не просто огород, а место для отдыха. На первое место сейчас выходят гармоничность и комфорт. Организовать всё это и помогают профессионалы.
Впрочем, эти услуги всё-таки больше востребованы у молодёжи. Старшее поколение старается сделать всё самостоятельно.
"Услуги ландшафтного дизайнера в среднем стоят от 5 до 10 тысяч рублей за 100 "квадратов". Всё зависит от самого участка: где-то на квадратном метре куча цветов, а где-то – один газон. Устройство одного квадратного метра газона стоит 600 рублей, а если это цветник, то две тысячи, например. Поэтому определённой цены за квадратный метр нет", – рассказала Лиана Чашкова.
Может ли Барнаул стать городом-садом?
Кроме дач и приусадебных участков, ландшафтные дизайнеры в Барнауле занимаются благоустройством общественных пространств.
"Мы занимались озеленением Сквера десантников, территории около театра Музкомедии, Аллеи Победы на ул. Георгия Исакова, проводим ежегодное обновление клумб по городу. В прошлом году начаты работы в сквере около службы занятости: тротуарную плитку выкладывали, пешеходную дорожку делали. В этом году работы там продолжим", – рассказала Лиана Чашкова.
Работы на общественных пространствах идут по уже готовому проекту, отметила эксперт. Поэтому проявлять свои творческие таланты в этом случае специалисты, как правило, не могут. Однако, по её словам, качество проектов в последнее время значительно выросло.
"Появляются необычные проекты, много возможностей дают современные материалы. Если раньше у нас в основном был бетон и всё ограничивалось серыми плитками, то сейчас мы можем использовать разные цвета. И город уходит от серости, становится ярче", – пояснила Лиана Чашкова.
Есть у эксперта мечта – организовать в Барнауле современные зоны отдыха с большими качелями. В Москве и других центральных городах это давно уже стало трендом, однако в Барнаул он пока не пришёл. Также Лиана отмечает, что Барнаул легко можно превратить в легендарный город-сад, о котором говорили в начале XX века. Для этого нужно лишь больше зелени. Причём озеленение можно делать не только в скверах и на аллеях, но и на крышах, стенах и тротуарах.
Главное – правильно подобрать растения. Ведь живём мы всё-таки в Сибири.
"Климат у нас сильно влияет на ландшафтный дизайн, потому что мы не можем высадить какие-то культуры, которые долгое время цветут. Они не приспособлены к низким температурам. Конечно, адаптированных под сибирские условия растений не много. Но и того ассортимента более чем достаточно для составления оригинальных и современных ландшафтных композиций. Например, существуют краснолистные растения, которые весь сезон держат красный оттенок и придают шарм любому цветнику", – пояснила Лиана Чашкова.
И всё-таки основную роль в создании города-сада играют жители, уверена Чашкова. По её словам, сейчас заинтересованность людей в создании зелёных и красивых уголков только растёт:
"Посмотрите, сколько людей сейчас в парках, многие жители заинтересованно, сами организовывают сбор средств, ищут подрядчиков, которые делают спортивные зоны, площадки для детей. Экологичные, из дерева. Мне очень нравится. Но главное, чтобы за этими территориями потом следили и ухаживали".
По мнению эксперта, чем больше в Барнауле будет зелёных пространств, тем спокойнее и счастливее будут его жители. Ведь зелёные островки среди городского кирпича и бетона дают чувство умиротворённости. Эти оазисы позволяют расслабиться и почувствовать себя частью природы.
08:50:13 28-04-2023
Да красиво говорят эти ваши ланшафтники а по сути в городе все так же как и 30 лет назад все те же клумбы ничего нового.
09:14:32 28-04-2023
Чтобы был город-сад нужно строить новые парки, аллеи и скверы, а не жалкие клумбы, которые делают из гов*а и палок и после зимы от них мало что остается.
09:30:30 28-04-2023
ВИКИ - В 1914 году в газете «Жизнь Алтая» была опубликована статья «Города будущего, города-сады». В статье достаточно подробно излагалось содержание книги Э. Говарда «Город будущего». Автора статьи увлекла идея англичанина создать проект жизнеустройства, в котором бы сочетались все положительные стороны жизни как города, так и деревни. В 1915 году в Барнауле был открыт филиал русского общества городов-садов. Председателем общества стал управляющий алтайской железной дорогой А. М. Ларионов, заместителем — А. И. Петров. После пожара 2 мая 1917 года в Барнауле встал вопрос обеспечения жильём погорельцев. Через несколько месяцев, 23 октября 1917 года Барнаульская городская дума утвердила план сада-города, разработанный с участием архитектора Ивана Носовича. В его основе была идея возведения для пострадавших от пожара оригинального городка.
09:33:16 28-04-2023
В феврале 1932 года из Москвы прибыла комиссия для подбора площадки под строительство будущего текстильного комбината. Ситуация осложнялась отсутствием общего перспективного плана развития города. Если первоначально комбинат хотели строить на юге от города, у деревни Ерестной, то впоследствии, после изучения климатических особенностей и розы ветров решили готовить строительную площадку на севере от города, в том месте, где уже начали планировать на местности и строить город-сад. Идеи сада-города овладевали также жителями города Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска. Но и там проект так и остался незаконченным. В Барнауле проект города-сада в целом не был осуществлён, но некоторые влияния идей сказались на облике социалистического городка, к строительству которого в Барнауле приступили в 1930-е годы — в частности парк Изумрудный и расположение некоторых улиц.
09:55:05 28-04-2023
Советские стандарты и СНиПы предусматривали такое расположение ненавистных современной малограмотной молодёжи "хрущёб" и "сталинок", что предполагало достаточные между ними пространства, которые со временем сами собой превращались летом в зелёные зоны. А сейчас в тренде сплошные каменные джунгли с напрочь убитой экологией. Будет неудивительно, если всё делается преднамеренно и имеет целью тотальную депопуляцию и радикальное скращение продолжительности жизни излишнего населения.
11:22:21 28-04-2023
Серьмяжная правда (09:55:05 28-04-2023) Советские стандарты и СНиПы предусматривали такое расположен... Да-да, это заговор мировых элит - снизить популяцию жителей Барнаула путём охаивания хрущёвок) Ну ты и комик))
10:44:22 28-04-2023
Красивые картинки из журналов кроме одной , первой а так хорошая РЕКЛАМА. Можно ли сделать из Барнаула город-сад ? Скажу прямо , что НЕТ ! Первое тёплое время года , второе место , третье специалисты. Те , кто сейчас занимаются в городе " ландшафтным дизайном" это не профессионалы. Опыта ни какого .Прочитав соответствующую литературу можно быть только в " тренде" и не более. В 80 -90 годы в Барнауле были Специалисты агрономы-азеленители , люди закончили свою трудовую деятельность и всё ,больше в городе в плане нового уже нет ни чего . Наведите для начала порядок с существующими деревьями .
10:58:50 28-04-2023
кадры решают ВСЁ!
14:15:26 28-04-2023
Концепция города-сада особенно в центре медленно но неумолимо уничтожается строительными магнатами
18:32:03 28-04-2023
В Барнауле довольно убогие клумбы. Первая же фотография как пример. Лучше пусть просто трава и кусты, чем всё это убожество.