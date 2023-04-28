Можно ли сделать из Барнаула город-сад и зачем дачникам ландшафтные дизайнеры?

Amic.ru поговорил с барнаульским ландшафтным дизайнером об озеленении общественных пространств и частных участков

28 апреля 2023, 08:05, ИА Амител

Клумба в Барнауле / Фото: amic.ru

Лето – традиционно период благоустройства. В Барнауле тоже активно обновляют парки и скверы. Приводят в порядок территорию около дома владельцы приусадебных участков и дач. Причём в последние годы всё чаще с помощью ландшафтных дизайнеров. Зачем дачникам такие специалисты и может ли Барнаул когда-нибудь стать городом-садом, amic.ru рассказала ландшафтный дизайнер и руководитель компании "Зелёный рай" Лиана Чашкова. Её фирма занимается как озеленением городских пространств, так и частных территорий.

Не огород, а зона отдыха

В последние годы спрос на профессиональный ландшафтный дизайн в Барнауле ощутимо стал выше, рассказывает Лиана Чашкова. Владельцы участков чаще обращаются за помощью к профессионалам-ландшафтникам и садовникам.

"Большинство заказов поступает от жителей частных домов в быстро строящихся и близко расположенных к Барнаулу посёлках: Фирсово, Новые грани, Санниково. Клиенты понимают: пусть лучше всё сделает специалист, чем потом самостоятельно постоянно что-то переделывать. Ведь если нет нужных агрономических знаний, можно навредить растениям и в целом испортить участок. В компаниях работают профессионалы, которые знают, как правильно организовать освещение, водоём и тот же автополив, который сейчас пользуется спросом, как грамотно разместить все желаемые зоны, вроде беседок, детских площадок, мангальной или зоны костровищ", – объясняет Лиана Чашкова.

Причём, по словам Чашковой, к услугам ландшафтных дизайнеров обращаются не только обеспеченные жители, но и вполне обычные дачники. В целом, отмечает эксперт, сейчас дача это не просто огород, а место для отдыха. На первое место сейчас выходят гармоничность и комфорт. Организовать всё это и помогают профессионалы.

Благоустроенный дачный участок / Фото: группа компании "Зелёный рай" во "ВКонтакте"

Впрочем, эти услуги всё-таки больше востребованы у молодёжи. Старшее поколение старается сделать всё самостоятельно.

"Услуги ландшафтного дизайнера в среднем стоят от 5 до 10 тысяч рублей за 100 "квадратов". Всё зависит от самого участка: где-то на квадратном метре куча цветов, а где-то – один газон. Устройство одного квадратного метра газона стоит 600 рублей, а если это цветник, то две тысячи, например. Поэтому определённой цены за квадратный метр нет", – рассказала Лиана Чашкова.

Может ли Барнаул стать городом-садом?

Кроме дач и приусадебных участков, ландшафтные дизайнеры в Барнауле занимаются благоустройством общественных пространств.

"Мы занимались озеленением Сквера десантников, территории около театра Музкомедии, Аллеи Победы на ул. Георгия Исакова, проводим ежегодное обновление клумб по городу. В прошлом году начаты работы в сквере около службы занятости: тротуарную плитку выкладывали, пешеходную дорожку делали. В этом году работы там продолжим", – рассказала Лиана Чашкова.

Работы на общественных пространствах идут по уже готовому проекту, отметила эксперт. Поэтому проявлять свои творческие таланты в этом случае специалисты, как правило, не могут. Однако, по её словам, качество проектов в последнее время значительно выросло.

"Появляются необычные проекты, много возможностей дают современные материалы. Если раньше у нас в основном был бетон и всё ограничивалось серыми плитками, то сейчас мы можем использовать разные цвета. И город уходит от серости, становится ярче", – пояснила Лиана Чашкова.

Есть у эксперта мечта – организовать в Барнауле современные зоны отдыха с большими качелями. В Москве и других центральных городах это давно уже стало трендом, однако в Барнаул он пока не пришёл. Также Лиана отмечает, что Барнаул легко можно превратить в легендарный город-сад, о котором говорили в начале XX века. Для этого нужно лишь больше зелени. Причём озеленение можно делать не только в скверах и на аллеях, но и на крышах, стенах и тротуарах.

Благоустройство от компании "Зелёный рай" / Фото: группа компании "Зелёный рай" во "ВКонтакте"

Главное – правильно подобрать растения. Ведь живём мы всё-таки в Сибири.

"Климат у нас сильно влияет на ландшафтный дизайн, потому что мы не можем высадить какие-то культуры, которые долгое время цветут. Они не приспособлены к низким температурам. Конечно, адаптированных под сибирские условия растений не много. Но и того ассортимента более чем достаточно для составления оригинальных и современных ландшафтных композиций. Например, существуют краснолистные растения, которые весь сезон держат красный оттенок и придают шарм любому цветнику", – пояснила Лиана Чашкова.

И всё-таки основную роль в создании города-сада играют жители, уверена Чашкова. По её словам, сейчас заинтересованность людей в создании зелёных и красивых уголков только растёт:

"Посмотрите, сколько людей сейчас в парках, многие жители заинтересованно, сами организовывают сбор средств, ищут подрядчиков, которые делают спортивные зоны, площадки для детей. Экологичные, из дерева. Мне очень нравится. Но главное, чтобы за этими территориями потом следили и ухаживали".

По мнению эксперта, чем больше в Барнауле будет зелёных пространств, тем спокойнее и счастливее будут его жители. Ведь зелёные островки среди городского кирпича и бетона дают чувство умиротворённости. Эти оазисы позволяют расслабиться и почувствовать себя частью природы.