Новые деревья, плитка и фонтан. Как изменится парк "Центральный" в Барнауле?

Зелёную зону отремонтируют летом 2023 года

07 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: сайт Барнаула

Эскизы проекта парка "Центральный", который отремонтируют в 2023 году, представили на сайте мэрии Барнаула. Зону благоустроят по программе "Формирование современной городской среды" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Каким будет парк после ремонта?

В парке "Центральный" планируется заменить плиточное и асфальтовое покрытие, оборудовать детскую площадку, установить освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны, качели, высадить деревья. Одним из центральных объектов проекта станет ремонт существующего фонтана.

Сколько денег потратят на реконструкцию парка?

Точная сумма пока неизвестна. По последним данным, на благоустройство "Центрального" направят не менее 60 миллионов рублей. Парк был выбран барнаульцами по итогам общественного голосования прошлого года.





















Проект реконструкции парка "Центральный" в Барнауле

А какие ещё парки сделают в 2023 году в Барнауле?

"Юбилейный". Здесь в этом году приступят ко второму этапу его благоустройства. Планируется, что в парке обустроят пешеходные связи, освещение, видеонаблюдение, установят скамейки и урны. Большим этапом станет обустройство вело-беговой дорожки длиной более 3,6 километра. Дизайн-проект благоустройства барнаульцы выбрали в ходе общественного голосования в прошлом году.

В "Изумрудном" в 2023 году планируется завершить основные работы по комплексному благоустройству парка – в рамках четвёртого этапа. Здесь будут обновлены входные группы и ограждения вдоль парка, возведён амфитеатр, продолжится обустройство пешеходных связей, а также будут проведены работы по устройству освещения. Также планируется восстановить исторический Томский тракт и обустроить новую парковку со стороны проспекта Сибирского.