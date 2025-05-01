В МЧС рассказали, в каких случаях нельзя готовить шашлыки на даче
При действии противопожарного режима жарить мясо запрещено даже на мангалах
01 мая 2025, 14:20, ИА Амител
МЧС России разъяснило, при каких обстоятельствах запрещено жарить шашлыки на приусадебных участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, согласно правилам противопожарного режима в РФ, готовить мясо нельзя на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест.
"На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест", – сказано в документе.
При этом мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, в которой можно жарить шашлык. Однако он должен быть расположен не ближе пяти метров от построек, а мусора и сухостоя в радиусе двух метров от него быть не должно. В ведомстве также уточнили, что человек, использующий открытый огонь, должен иметь при себе первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова пожарной охраны.
В МЧС подчеркнули: если на территории субъекта действует особый противопожарный режим, разводить открытый огонь будет запрещено, а вместе с этим – жарить шашлык даже на мангалах.
Напомним, в Алтайском крае такое положение ввели с 11 апреля. Сейчас в регионе нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов. Ознакомиться с перечнем запрещенных действий и штрафами, которые за ними следуют, можно здесь.
17:00:04 01-05-2025
Можно же проще написать: сейчас введён особый противопожарный режим- жарить и жечь нельзя никак совсем, а то если бы, да кабы...
17:28:31 01-05-2025
пожарные?! пожарте картошки?
мы не жарим, мы тушим!
ну тогда потушите!...
*
это я к чему?
а если в коллектив затесался пожарный? тогда-то хоть можно жарить шашлык?! под присмотром специалиста соответсвующих органов...
21:14:24 01-05-2025
Гость (17:28:31 01-05-2025) пожарные?! пожарте картошки?мы не жарим, мы тушим!ну... Главное чтоб дебил не затесался, который пожарного пожарит, а шашлык потушит..