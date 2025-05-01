При действии противопожарного режима жарить мясо запрещено даже на мангалах

01 мая 2025, 14:20, ИА Амител

МЧС России разъяснило, при каких обстоятельствах запрещено жарить шашлыки на приусадебных участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, согласно правилам противопожарного режима в РФ, готовить мясо нельзя на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест.

"На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест", – сказано в документе.

При этом мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, в которой можно жарить шашлык. Однако он должен быть расположен не ближе пяти метров от построек, а мусора и сухостоя в радиусе двух метров от него быть не должно. В ведомстве также уточнили, что человек, использующий открытый огонь, должен иметь при себе первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова пожарной охраны.

В МЧС подчеркнули: если на территории субъекта действует особый противопожарный режим, разводить открытый огонь будет запрещено, а вместе с этим – жарить шашлык даже на мангалах.

Напомним, в Алтайском крае такое положение ввели с 11 апреля. Сейчас в регионе нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов. Ознакомиться с перечнем запрещенных действий и штрафами, которые за ними следуют, можно здесь.