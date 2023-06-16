МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%, заявил Путин
По словам президента, к 2030-му минимальный размер оплаты труда должен увеличиться вдвое
16 июня 2023, 19:55, ИА Амител
Фото: amic.ru
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года вырастет в России на 18,5%, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам главы государства, к 2030-му МРОТ должен вырасти вдвое.
ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нём не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%.
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