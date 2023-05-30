МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, пообещал министр
По словам Антона Котякова, минимальный размера оплаты труда планируется увеличивать "более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека"
30 мая 2023, 07:35, ИА Амител
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, до 2030 года МРОТ планируется увеличивать "более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека".
"Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", – цитирует его ТАСС.
Ранее в мае вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России всегда будет расти опережающими темпами. Такой подход потребует смены идеологии в бюджетной сфере по вопросу заработной платы, отмечала чиновница.
08:34:40 30-05-2023
Спасибо что не к 2050-му. Да и надеюсь МРОТ будут индексировать ежегодно согласно реальной инфляции
08:39:19 30-05-2023
либо падишах умрет,либо ишак сдохнет
09:01:55 30-05-2023
Хоть во сколько его повышай, даже сегодня на него не прожить, искусственно занижая прожиточный минимум. Эти гады могут сами на него прожить? Суда по конституции Котякова, он далек от МРОТа
09:17:11 30-05-2023
когда министры и депутаты будут получать зарплату в 1 МРОТ, тогда и наступят изменения!
09:55:58 30-05-2023
Гость (09:17:11 30-05-2023) когда министры и депутаты будут получать зарплату в 1 МРОТ, ... Вот и выведена формула по которой изменения не наступят никогда)
10:17:01 30-05-2023
И тогда живые позавидуют мёртвым... (Капитан Флинт)
21:22:44 30-05-2023
Пора в разы а прекратив грабеж и умышленное понижение доходов граждан и в несколько порядков.