МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, пообещал министр

По словам Антона Котякова, минимальный размера оплаты труда планируется увеличивать "более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека"

30 мая 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, до 2030 года МРОТ планируется увеличивать "более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека".

"Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", – цитирует его ТАСС.

Ранее в мае вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России всегда будет расти опережающими темпами. Такой подход потребует смены идеологии в бюджетной сфере по вопросу заработной платы, отмечала чиновница.