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МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, пообещал министр

По словам Антона Котякова, минимальный размера оплаты труда планируется увеличивать "более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека"

30 мая 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, до 2030 года МРОТ планируется увеличивать "более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека".

"Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", – цитирует его ТАСС.

Ранее в мае вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России всегда будет расти опережающими темпами. Такой подход потребует смены идеологии в бюджетной сфере по вопросу заработной платы, отмечала чиновница.

Комментарии 7

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Гость

08:34:40 30-05-2023

Спасибо что не к 2050-му. Да и надеюсь МРОТ будут индексировать ежегодно согласно реальной инфляции

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гость

08:39:19 30-05-2023

либо падишах умрет,либо ишак сдохнет

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Гость

09:01:55 30-05-2023

Хоть во сколько его повышай, даже сегодня на него не прожить, искусственно занижая прожиточный минимум. Эти гады могут сами на него прожить? Суда по конституции Котякова, он далек от МРОТа

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Гость

09:17:11 30-05-2023

когда министры и депутаты будут получать зарплату в 1 МРОТ, тогда и наступят изменения!

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Гость

09:55:58 30-05-2023

Гость (09:17:11 30-05-2023) когда министры и депутаты будут получать зарплату в 1 МРОТ, ... Вот и выведена формула по которой изменения не наступят никогда)

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Гость

10:17:01 30-05-2023

И тогда живые позавидуют мёртвым... (Капитан Флинт)

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Гость

21:22:44 30-05-2023

Пора в разы а прекратив грабеж и умышленное понижение доходов граждан и в несколько порядков.

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