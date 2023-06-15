Россиянам назвали уровень бедности, запланированный на 2030 год

В стране наблюдается динамика к снижению уровня бедности

15 июня 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уровень бедности в России по итогам 2022 года составил 9,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра труда РФ Антона Котякова.

Глава ведомства подчеркнул, что за последние три года наблюдается динамика к снижению уровня бедности. При этом 9,8% – это очень хороший показатель, если сравнивать с прошлыми годами.

"Целевой ориентир для нас к концу 2030 года – это достижение отметки 6,5%", – сказал Котяков и указал, что и на этом "останавливаться нельзя".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 млн россиян вышли из бедности за пять лет.