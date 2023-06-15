НОВОСТИЭкономика

Россиянам назвали уровень бедности, запланированный на 2030 год

В стране наблюдается динамика к снижению уровня бедности

15 июня 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Уровень бедности в России по итогам 2022 года составил 9,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра труда РФ Антона Котякова.

Глава ведомства подчеркнул, что за последние три года наблюдается динамика к снижению уровня бедности. При этом 9,8% – это очень хороший показатель, если сравнивать с прошлыми годами.

"Целевой ориентир для нас к концу 2030 года – это достижение отметки 6,5%", – сказал Котяков и указал, что и на этом "останавливаться нельзя".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 млн россиян вышли из бедности за пять лет.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Экономика Россия Борьба с бедностью

Комментарии 6

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Гость

15:50:06 15-06-2023

а кто перешагнет черту того того...

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Гость

15:54:17 15-06-2023

Типа сколько-то бедных вымрет к тому времени и показатели будут как запланированные.

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Гость

17:54:21 15-06-2023

В стране всегда наблюдается снижение, только не уровня бедности, а уровня жизни.

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гость

21:02:14 15-06-2023

мы им обещаем и обещаем,а они все равно не довольны

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Гость

21:14:38 15-06-2023

Правительство на другой планете живет, родной...

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Гость

10:13:06 16-06-2023

Сытый голодного не вразумит, разговоры поговорили в думе, голиковой зарплату повысили, и ладно, а вы, челядь, не вякайте-сказано снизили бедность, значит снизили!!!

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