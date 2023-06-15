Россиянам назвали уровень бедности, запланированный на 2030 год
В стране наблюдается динамика к снижению уровня бедности
15 июня 2023, 15:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Уровень бедности в России по итогам 2022 года составил 9,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра труда РФ Антона Котякова.
Глава ведомства подчеркнул, что за последние три года наблюдается динамика к снижению уровня бедности. При этом 9,8% – это очень хороший показатель, если сравнивать с прошлыми годами.
"Целевой ориентир для нас к концу 2030 года – это достижение отметки 6,5%", – сказал Котяков и указал, что и на этом "останавливаться нельзя".
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 млн россиян вышли из бедности за пять лет.
15:50:06 15-06-2023
а кто перешагнет черту того того...
15:54:17 15-06-2023
Типа сколько-то бедных вымрет к тому времени и показатели будут как запланированные.
17:54:21 15-06-2023
В стране всегда наблюдается снижение, только не уровня бедности, а уровня жизни.
21:02:14 15-06-2023
мы им обещаем и обещаем,а они все равно не довольны
21:14:38 15-06-2023
Правительство на другой планете живет, родной...
10:13:06 16-06-2023
Сытый голодного не вразумит, разговоры поговорили в думе, голиковой зарплату повысили, и ладно, а вы, челядь, не вякайте-сказано снизили бедность, значит снизили!!!