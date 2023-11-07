МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами
В пресс-службе оператора рассказали, что компания пошла на такой шаг ради создания более комфортных условий потребления мобильного интернета
07 ноября 2023, 15:06, ИА Амител
МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Там подчеркнули, что пошли на такой шаг ради создания более комфортных условий потребления мобильного интернета. При этом точной даты отмены платы за раздачу в МТС не уточнили, подчеркнув, что из-за технических особенностей на это может потребоваться некоторое время.
Напомним, что 18 сентября ФАС направила операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика. Лишь за сентябрь в антимонопольную службу поступило 186 жалоб на такую меру от потребителей. Компании в установленный срок не выполнили предписания.
Впоследствии вернуть бесплатную раздачу интернета согласились "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2". МТС же сначала отказался выполнить требования ФАС, заявив, что интересы абонентов своими действиями не ущемляет.
16:06:11 07-11-2023
20 лет уже пользуюсь услугами МТС, но в последние годы уже стали надоедать с таким "сюрпризами". То подстава с раздачей интернета на ноут в дороге, то тарифы делают "лучше". Позвонили на днях, предложили перейти на новый более "выгодный" тариф. Безлимитные звонки внутри сети после окончания пакета в 300 минут интернет не помню, сколько. Но цена выше, чем у меня. Говорю им, зачем мне, если у меня и так дешевле? - У вас же нет безлимитных звонков после окончания пакета минут. Стоп, - говорю, - у меня безлимитные звонки после окончания пакета минут. Пауза. А, значит у вас архивная версия тарифа. Вы хотите его поменять?.. Странная у них политика. Или они все хотят сову на глобус натянуть со своей "экосистемой МТС" (которая не выдерживает конкуренции), выжимая деньги из услуг связи. Или жадность превыше всего?
18:01:34 07-11-2023
Гость (16:06:11 07-11-2023) 20 лет уже пользуюсь услугами МТС, но в последние годы уже с... Это что, мне деятели из МТС выкатили "выгоднейшее предложение", предложив "оптимизированный" тариф, эксклюзивно и только сейчас, 570минут/1(один!!!) гигабайт при действующем тарифе 700 мин/25Гб, да еще и на 10% дороже. Рукалицо
10:39:52 08-11-2023
На одном местном "барахолочном" ресурсе, в народе называемом "прайс Алтая" можно недорого приобрести по-настоящему крутые симки с тарифами, к примеру "1000минут/50гигабайт за 200 рублей в месяц"... ну а МТСом традиционно пользуются колхозники и приезжие из Рубцовска и тем более непонятна рекламная стратегия МТСа, нацеленная на фриков.