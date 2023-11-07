МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами

В пресс-службе оператора рассказали, что компания пошла на такой шаг ради создания более комфортных условий потребления мобильного интернета

07 ноября 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

Там подчеркнули, что пошли на такой шаг ради создания более комфортных условий потребления мобильного интернета. При этом точной даты отмены платы за раздачу в МТС не уточнили, подчеркнув, что из-за технических особенностей на это может потребоваться некоторое время.

Напомним, что 18 сентября ФАС направила операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика. Лишь за сентябрь в антимонопольную службу поступило 186 жалоб на такую меру от потребителей. Компании в установленный срок не выполнили предписания.

Впоследствии вернуть бесплатную раздачу интернета согласились "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2". МТС же сначала отказался выполнить требования ФАС, заявив, что интересы абонентов своими действиями не ущемляет.