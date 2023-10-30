"Известия": мобильные операторы отменят плату за раздачу интернета со смартфонов
Три оператора, "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2", согласились с требованиями ФАС. МТС же считает, что интересы абонентов не ущемляет
30 октября 2023, 10:45, ИА Амител
Три крупнейших оператора сотовой связи вернут бесплатную раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Почти полтора месяца назад, 18 сентября, ведомство направило операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика. Лишь за сентябрь в ФАС поступило 186 жалоб на такую меру от потребителей.
Компании в установленные срок не выполнили предписания службы. Впоследствии три с ними согласились, однако представители одного оператора отказались выполнять условия ФАС, назвав свои действия законными.
В ФАС уточнили, что прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств согласились "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2". МТС же считает, что интересы абонентов не ущемляет.
10:55:09 30-10-2023
Мтс - "Красавцы" жаль в городе нет альтернативы с пакетом услуг. давно бы отказался от них
12:00:54 30-10-2023
александр (10:55:09 30-10-2023) Мтс - "Красавцы" жаль в городе нет альтернативы с пакетом ус... МТС - это жмоты !
11:06:06 30-10-2023
Билайн бесплатно раздает.
12:04:31 30-10-2023
пользуюсь для мобильного интернета симкой Ростелекома уже года 3 за раздачу ничего не списывают и не ругаются хотя тариф без раздачи.
12:05:25 30-10-2023
нужно дружно валить вместе с номерами дружно из мтс давно задумываюсь.
15:27:26 30-10-2023
Гость (12:05:25 30-10-2023) нужно дружно валить вместе с номерами дружно из мтс давно з... А вы не думайте, а заказывайте бесплатно симку в тинькове и подавайте заявление на смену оператора. Меньше чем через неделю, у вас будет прекрасный тариф, того же МТС, но за 150-200р
15:24:47 30-10-2023
МТС поступает очень умно. Один день раздачи, уже оплаченного интернета, стоит около 80р. Штраф за отказ от требования ФАС - от 300тыс до 1млн РУБЛЕЙ. Чтоб отбить штраф, нужно всего лишь 12,5тыс раздач. С тем учетом, что у МТС 80тыс абонентов, думаю за день управятся. Все, можно спокойно зарабатывать дальше. Следующий штраф придет не скоро.
15:35:19 30-10-2023
Еще в сентябре было указание.. ноябрь на дворе