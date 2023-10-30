"Известия": мобильные операторы отменят плату за раздачу интернета со смартфонов

Три оператора, "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2", согласились с требованиями ФАС. МТС же считает, что интересы абонентов не ущемляет

30 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Три крупнейших оператора сотовой связи вернут бесплатную раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Почти полтора месяца назад, 18 сентября, ведомство направило операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика. Лишь за сентябрь в ФАС поступило 186 жалоб на такую меру от потребителей.

Компании в установленные срок не выполнили предписания службы. Впоследствии три с ними согласились, однако представители одного оператора отказались выполнять условия ФАС, назвав свои действия законными.

В ФАС уточнили, что прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств согласились "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2". МТС же считает, что интересы абонентов не ущемляет.