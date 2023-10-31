В МТС объяснили, почему против безлимитной раздачи интернета со смартфона
Отсутствие ограничений для отдельных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приводит к ухудшению качества связи для большинства абонентов
31 октября 2023, 16:15, ИА Амител
МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета, поскольку отмена ограничений приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора.
В компании подчеркнули, что отсутствие ограничений для отдельных абонентов, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приводит к ухудшению качества связи для большинства.
"Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов", – заявили в МТС. Безлимитная раздача интернет-трафика увеличит стоимость, в результате рядовые абоненты, использующие Сеть лишь на смартфоне, фактически будут платить за активно раздающих трафик абонентов. При этом текущие тарифы на мобильную связь рассчитаны на индивидуальное использование трафика со смартфонов.
В МТС подчеркнули, что для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, так как этот класс устройств потребляет в разы больше трафика за единицу времени.
Напомним, что 18 сентября ФАС направила операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика. Лишь за сентябрь в антимонопольную службу поступило 186 жалоб на такую меру от потребителей. Компании в установленный срок не выполнили предписания.
Впоследствии вернуть бесплатную раздачу интернета согласились "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2". МТС же считает, что интересы абонентов своими действиями не ущемляет.
16:23:02 31-10-2023
Да ладно, говорите уже прямо, что все откажутся от вашего стационарного интернета с драконовскими тарифами.
16:38:57 31-10-2023
Просто МТС, просто МТС, просто МТС - гавно. Доказали это очередной раз. Не можете конкурировать - признайте, и отдайте абонентов тем кто может. Здесь же какие то детские отмазки. А хотите конкурировать - обновляйте оборудование, которое вы закупили на мусорке запада. А рядовые пользователи не причем, что у вас жаба душит в время роста скоростей и нагрузок на сети, вложиться в оборудование!
20:21:10 31-10-2023
МТС своих абонентов не держит, не нравится, свободен.
17:00:10 31-10-2023
А чё сморозили МТС сами поняли причем тут торены и раздача? давайте мухи отдельно котлеты отдельно.
17:02:38 31-10-2023
Если я купил килограмм колбасы никто мне не может запретить есть его неделю или съесть сразу, почему должно быть с купленными гигабайтами по другому? если не можете организовать такой объем трафик так и не продавайте тогда столько, иначе это просто мошенничество.
17:34:03 31-10-2023
Тогда и вводите ограничение на раздачу Интернета только на безлимитных тарифах, а не на всех. Не логичная отмазка от МТС.
17:48:26 31-10-2023
Раздают инет единицы, но тарифы подорожают для всех, отличная логика как нахаляву хапнуть еще денег
20:17:11 31-10-2023
Потребитель услуги (сотовой связи) обязан платить точно за количество потребленной услуги и ФАС не имеет права требовать другое. МТС имеет право назначить в тарифе любую стоимость безлимитного трафика Интернета или вообще не предоставлять Интернет трафик, все диктует конкуренция, МТС не монополист. ФАС должна проверять монополистов - поставщиков ЖКУ, где нет конкуренции, где потребители ЖКУ практически не могут воспользоваться услугами другого поставщика.
08:56:01 01-11-2023
Гость (20:17:11 31-10-2023) Потребитель услуги (сотовой связи) обязан платить точно за к... Жаль, что когда писали пост вы не разобрались в сути вопроса. А суть вот в чем: есть у вас тариф с условными 10 гб. интернета, который вы оплачиваете и тут, вдруг случается так, что интернет на телефоне вашего ребенка/супруги/родителей/знакомого и пр. закончился или на др. ваше устройство требуется интернет (ноутбук, например, так как стационарный интернет от МТС иногда тоже глючит), вы включаете раздачу интернета со своего телефона и все ведь правильно, вы же заплатили за этот интернет, с вас его тарифицируют, но тут приходит СМС от МТС, где говориться, о том, как они заметили, что вы раздаете интернет и вам нужно заплатить за эту раздачу еще дополнительные деньги. Вот теперь и вопрос: А с какого такого перепугу я должен доплатить МТС за то, что использую ранее приобретенный мною в составе тарифного плана интернет, но на др. устройстве? Я его у них эти 10 гб. купил, и это мое дело как и где я хочу их потратить.
13:54:45 03-11-2023
Гость (08:56:01 01-11-2023) Жаль, что когда писали пост вы не разобрались в сути вопроса... Уверен, Вы не поняли, речь идет только о безлимитном трафике за определенную стоимость. Можете спросить у МТС.
00:06:22 01-11-2023
МТС как оператор гавно! И связь с кваканьем и недоступностью.