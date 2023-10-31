В МТС объяснили, почему против безлимитной раздачи интернета со смартфона

Отсутствие ограничений для отдельных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приводит к ухудшению качества связи для большинства абонентов

31 октября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета, поскольку отмена ограничений приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора.

В компании подчеркнули, что отсутствие ограничений для отдельных абонентов, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приводит к ухудшению качества связи для большинства.

"Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов", – заявили в МТС. Безлимитная раздача интернет-трафика увеличит стоимость, в результате рядовые абоненты, использующие Сеть лишь на смартфоне, фактически будут платить за активно раздающих трафик абонентов. При этом текущие тарифы на мобильную связь рассчитаны на индивидуальное использование трафика со смартфонов.

В МТС подчеркнули, что для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, так как этот класс устройств потребляет в разы больше трафика за единицу времени.

Напомним, что 18 сентября ФАС направила операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика. Лишь за сентябрь в антимонопольную службу поступило 186 жалоб на такую меру от потребителей. Компании в установленный срок не выполнили предписания.

Впоследствии вернуть бесплатную раздачу интернета согласились "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2". МТС же считает, что интересы абонентов своими действиями не ущемляет.