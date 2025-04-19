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Муниципальным служащим Алтайского края повысят зарплату

Решение затронет почти шесть тысяч сотрудников

19 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Алтайском крае муниципальным служащим проиндексируют заработную плату на 15–20% в течение 2025 года, сообщают "Вести Алтай".

Такое решение 18 апреля принял губернатор Виктор Томенко. Зарплата вырастет почти у шести тысяч работников.

Ранее молодые жители Алтайского края назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать. 10% опрошенных указали, что 60 тысяч рублей для них слишком мало.   

Алтайский край зарплаты

Комментарии 7

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Гость

09:42:28 19-04-2025

- "Ранее молодые жители Алтайского края назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать." ============Молодежь повыпендривается несколько лет и будет согласна, как все на меньшие.

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.....

09:58:22 19-04-2025

У нас и так хорошие оклады

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Musik

10:40:43 19-04-2025

До 200 хоть достанет?

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Ага

14:55:31 29-04-2025

Musik (10:40:43 19-04-2025) До 200 хоть достанет? ... Специалисты получают 24, начальники отделов 35-40

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Елена

22:58:24 27-04-2025

Хаха.. какие 60 тысяч.. зарплата муниципального служащего молодого МРОТ! Это 23 тысячи.. откуда берут такие цифры 🫣

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Гость

15:15:53 29-04-2025

зарплата муниципального служащего .. а сколько хотите ? по трудам и оплата. Что то одно или форс или зарплата.

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1

09:39:47 12-05-2025

23 тысячи моя зарплата), а люди наслушались всяких и думают что мы миллионы получаем.

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