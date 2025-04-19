Муниципальным служащим Алтайского края повысят зарплату
Решение затронет почти шесть тысяч сотрудников
19 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
В Алтайском крае муниципальным служащим проиндексируют заработную плату на 15–20% в течение 2025 года, сообщают "Вести Алтай".
Такое решение 18 апреля принял губернатор Виктор Томенко. Зарплата вырастет почти у шести тысяч работников.
Ранее молодые жители Алтайского края назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать. 10% опрошенных указали, что 60 тысяч рублей для них слишком мало.
09:42:28 19-04-2025
- "Ранее молодые жители Алтайского края назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать." ============Молодежь повыпендривается несколько лет и будет согласна, как все на меньшие.
09:58:22 19-04-2025
У нас и так хорошие оклады
10:40:43 19-04-2025
До 200 хоть достанет?
14:55:31 29-04-2025
Musik (10:40:43 19-04-2025) До 200 хоть достанет? ... Специалисты получают 24, начальники отделов 35-40
22:58:24 27-04-2025
Хаха.. какие 60 тысяч.. зарплата муниципального служащего молодого МРОТ! Это 23 тысячи.. откуда берут такие цифры 🫣
15:15:53 29-04-2025
зарплата муниципального служащего .. а сколько хотите ? по трудам и оплата. Что то одно или форс или зарплата.
09:39:47 12-05-2025
23 тысячи моя зарплата), а люди наслушались всяких и думают что мы миллионы получаем.