Муниципальным служащим Алтайского края повысят зарплату

Решение затронет почти шесть тысяч сотрудников

19 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Алтайском крае муниципальным служащим проиндексируют заработную плату на 15–20% в течение 2025 года, сообщают "Вести Алтай".

Такое решение 18 апреля принял губернатор Виктор Томенко. Зарплата вырастет почти у шести тысяч работников.

Ранее молодые жители Алтайского края назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать. 10% опрошенных указали, что 60 тысяч рублей для них слишком мало.